FC Barcelone, Griezmann : "Nous sommes tristes, énervés, gênés"

Le Français n'était pas de bonne humeur après avoir vu son équipe être rattrapé à deux reprises à Séville avant de s'incliner en prolongation.

Le a vécu une fin de soirée cauchemardesque ce dimanche, laissant échapper un nouveau titre, à la surprise générale, alors qu'il lui tendait les bras et voyant Lionel Messi être expulsé pendant les prolongations, lui qui va risquer une lourde suspension. La star du FC Barcelone, Antoine Griezmann, a déclaré que les géants de la étaient "foutus, en colère, bouleversés" après avoir été renversés par l'Athletic Club lors de la finale de la Supercoupe d' .

Lionel Messi a été expulsé pour la première fois de sa carrière au Barca alors que le club catalan a perdu 3-2 contre l'Athletic après une prolongation à Séville dimanche. Vers la fin de la prolongation, Messi a fait une passe sur le côté gauche et alors qu'Asier Villalibre a voulu couper sa course en passant devant lui, l'Argentin a eu un véritable coup de sang, utilisant son bras pour faire tomber son adversaire, démontrant la frustration ressentie par Barca après avoir perdu son avance au tableau d'affichage à deux reprises dans le temps réglementaire.

Antoine Griezmann a marqué deux fois, dont le premier but du de la 40e minute, mais ses buts n'ont pas suffi au Barça pour l'emporter. En effet, Oscar de Marcos de l'Athletic a égalisé à la 42e minute avant que son coéquipier, entré en jeu et à l'origine de l'expulsion de Lionel Messi plus tard dans la rencontre, Asier Villalibre, ne force la prolongation, alors qu'Antoine Griezmann pensait avoir donné la victoire au Barça à 13 minutes de la fin du match.

Plus d'équipes

"Nous n'avons pas communiqué"

L'article continue ci-dessous

Inaki Williams a ensuite marqué un but sublime à la troisième minute de prolongation pour assurer le troisième titre en Supercoupe de l'Athletic et le premier depuis 2015. "Comment pensez-vous que nous sommes ?" Griezmann a répondu lorsqu'on lui a demandé comment le Barça se sentait après le match. "Nous sommes tristes, en colère, gênés, bouleversés. Quand vous perdez une finale, ce sont tous les mauvais sentiments que vous avez".

"L'Athletic a très bien insisté. Ils ont tout donné jusqu'à la dernière minute, puis il s'est passé ce qui s'est passé. Nous avons commis des erreurs dans notre stratégie et nous devrons y travailler pendant la semaine. Nous n'avons pas bien défendu, nous n'avons pas communiqué. Quand le ballon sort, quelqu'un doit crier", a ajouté l'international français. Antoine Griezmann a marqué cinq buts lors de ses quatre dernières finales toutes compétitions confondues en club et en sélection.

Il a également été directement impliqué dans sept buts lors de ses quatre dernières apparitions pour le Barça toutes compétitions confondues, après avoir échoué à marquer ou à faire une passe décisive lors de l'un de ses sept matches précédents. En , le Barça de Ronald Koeman est troisième et avec sept points de retard sur le leader de l'Atletico Madrid - qui a deux matchs en moins. Le Barça va désormais se tourner vers la Copa del Rey, où il affrontera Cornella jeudi.