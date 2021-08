FC Barcelone : Griezmann attaqué par les Socios après le départ de Messi

Certains supporters du Barça se sont illustrés de très mauvaise manière en s'attaquant au joueur Français.

Première journée à Barcelone après l'annonce officielle du départ de Leo Messi du club après 21 ans de bons et loyaux services. Les joueurs, après leur récente défaite en match amical de pré-saison, ont repris l'entraînement tôt ce vendredi.

Et selole média ibérique eportes Cuatro, l'ambiance était tendue aux abords des installations sportives et plusieurs joueurs ont ressenti le malaise des supporters blaugranas. L'un d'eux, Antoine Griezmann, a même subi l'ire des fans du Barça,n étant hué par certains supporters lui criant : "Messi part à cause de toi".

Le défenseur espagnol Jordi Alba a également été pris à partie par des supporters Blaugrana à proximité des terrains d'entraînement : "Baisse ton salaire", lui criait-on.

Pour rappel du contexte, Griezmann était censé être vendu cet été pour permettre à Barcelone de récupérer des fonds nécessaires au nouveau bail de Leo Messi. Il a également été demandé à Jordi Alba, Gerard Piqué et d'autres joueurs cadres de baisser leurs émoluments dans ce but.

C'est désormais trop tard néanmoins, et on peut imaginer que la rancune du Camp Nou sera tenace tout au long de la saison à venir.