FC Barcelone : Gerard Piqué désamorce une première polémique avec Xavi

"C'est une question d'ordre et de règles. Comme dans toutes les entreprises. Quand j'ai eu des règles, j'ai bien travaillé. Et quand nous ne l'avons pas fait, nous nous sommes mal débrouillés. Elles doivent être mises en place et respectées". Xavi a donné le ton lors de sa présentation en tant qu'entraîneur principal du FC Barcelone. L'ancien milieu de terrain du club catalan veut remettre de l'ordre dans la maison blaugrana et entend imposer sa philosophie pour permettre au FC Barcelone de sortir la tête de l'eau.



Le successeur de Ronald Koeman a donc imposé des règles, pour certaines strictes, à ses joueurs. Et selon la presse espagnole, l'un des premiers joueurs à faire les frais d'une des nouvelles règles du coach catalan aurait été Gerard Piqué. Les médias espagnols ont expliqué que Xavi avait opposé son veto à l’émission de télévision dans laquelle Piqué devait apparaître. Le champion du monde 2010 a tenu à démentir cette information et a donné sa version des faits à l’occasion d'une discussion avec le célèbre streamer espagnol Ibai Llanos sur Twitch.

"Les gens donnent leur opinion en fonction de ce qu'ils lisent, mais s'ils connaissaient l'histoire… Xavi ne sait même pas que j'ai annulé l'Hormiguero (talk-show espagnol). Au final, les gens consomment. Le problème ce sont ceux qui inventent. C’est ça le vrai problème. J’ai dû l’expliquer à Xavi cette histoire avec El Hormiguero. Lui ne savait même pas de quoi je parlais. J’ai dû lui dire que j’ai dû annuler l’interview parce que j’ai eu envie de le faire", a expliqué le défenseur central du FC Barcelone.

"Xavi a mis des règles et si tu veux voyager (le studio de l’émission est à Madrid, ndlr), tu dois le lui dire. Au final, j’ai préféré ne rien lui dire et annuler l’interview parce que je n’avais pas envie de lui demander son autorisation. Mais elle se fera plus tard, nous cherchons déjà une nouvelle date plus convenable. Il faut s’adapter à certaines situations. Mais entre ce que l’on vous raconte et la vérité, il y a parfois un monde", a ajouté Gerard Piqué.



Toutefois, le défenseur central du FC Barcelone n'a pas totalement abandonné l'idée de participer à l'émission espagnole. Ce n'est que partie remise selon lui : "Mais cela peut se faire plus tard. Nous sommes déjà à la recherche d’une autre date. En fin de compte, il s'agit de s'adapter aux circonstances et aux situations. Entre ce qu’on vous dit et ce qu’il se passe réellement, il y a parfois un monde. Xavi est venu pour s’imposer. Il a établi ses règles, ce que nous trouvons tous très bien".

Gerard Piqué a montré l'exemple en se pliant aux règles de son ancien coéquipier et désormais entraîneur, Xavi. Désormais, l'ancien international espagnol va devoir montrer à son compatriote qu'il peut retrouver un niveau honorable sur le terrain puisqu'il n'a pas été à son avantage depuis le début de la saison, souvent en difficulté à l'image de l'ensemble, ou presque, de son équipe.