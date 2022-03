FC Barcelone : Gavi fait déjà mieux que Messi

Samedi, le FC Barcelone n'était pas vraiment au mieux de sa forme, mais Gavi, 17 ans, a offert un spectacle mémorable en inscrivant le deuxième but des Catalans lors de leur victoire 3-2 sur Elche.

Après avoir récupéré le ballon dans le dernier tiers du terrain, Gavi a échappé à la pression en effectuant un superbe virage à 180 degrés. Puis, alors qu'il s'approchait de l'entrée de la surface d'Elche, il a évité un autre joueur après avoir feinté un tir avant d'envoyer le ballon dans la lucarne inférieure du but.

Surpasser Messi

Ce but était le premier de Gavi pour le club et lui a permis de devenir le troisième plus jeune buteur de Barcelone de tous les temps, dépassant même Lionel Messi.

Messi a remporté son premier titre à 17 ans et 331 jours, tandis que Gavi l'a fait à 17 ans et 135 jours.

Ansu Fati (16 ans et 304 jours) et Bojan (17 ans et 53 jours) se situent au-dessus de lui dans le classement des plus jeunes buteurs du FC Barcelone.