FC Barcelone : Furieux, Xavi dévoilé les raisons de l'échec de son équipe en Ligue des champions

Xavi a critiqué son équipe de Barcelone après le match nul 3-3 contre l'Inter, scellant quasiment son élimination de la Ligue des champions.

Le FC Barcelone a un pied et demi en dehors de la Ligue des champions. Eliminé dès la phase de poules de la C1 l'an dernier, le Barça était revanchard cette saison avec un mercato ambitieux et un Xavi ayant eu du temps pour imposer sa patte. Néanmoins, le club catalan est en grande difficulté et au bord de l'élimination alors qu'il reste deux matches à jouer.

"Si vous ne battez pas l'Inter à domicile, vous ne méritez pas de rester dans cette compétition"

En effet, le FC Barcelone qui menait 1-0 ce mercredi soir face à l'Inter Milan a finalement vu le club italien prendre les devants au tableau d'affichage avant de revenir en fin de partie pour arracher le point du match nul. Un point insuffisant puisque les Catalans comptent trois points de retard sur l'Inter Milan mais n'ont pas le goal average particulier alors que le club italien joue le Viktoria Plzen au prochain match.

Une victoire de l'Inter Milan face à Plzen scellerait le destin du Barça et ce peu importe son résultat lors des deux dernières rencontres. Alors forcément, Xavi en avait gros sur le coeur après ce faux-pas face à l'Inter Milan en conférence de presse d'après-match : "Si vous ne battez pas l'Inter à domicile, vous ne méritez pas de rester dans cette compétition".

"Nos erreurs défensives nous ont fait défaut"

"La saison dernière, nous n'avions pas assez de moyens pour être compétitifs, mais cette saison, nous en avions. Cette fois, ce sont nos erreurs défensives qui ont fait défaut. Je suis très déçu, triste, frustré... Je suis en colère. Je dois faire mon autocritique, nous ne méritons pas de jouer la Ligue des champions. Cela me fait mal, mais c'est la vérité."

Depuis Munich en passant par Milan, cette Ligue des champions a été cruelle. Mais c'est la Ligue des champions. Nous aurions dû jouer comme nous l'avons fait en première mi-temps, mais cela ne s'est pas produit. Nous devons ramer et changer notre état d'esprit pour la ligue. La Ligue des champions est devenue très compliquée", a conclu l'entraîneur espagnol.

Le deuxième but de Robert Lewandowski pour arracher le match nul 3-3 signifie que Barcelone peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais l'Inter reçoit le Viktoria Plzen qui n'a pas pris le moindre point et le Barça reçoit le Bayern Munich dans le groupe C, Barcelone compte sur l'équipe de Simone Inzaghi pour perdre des points, ce qui semble très improbable. Les Blaugrana doivent se remettre la tête à l'endroit rapidement car ils doivent se rendre au Santiago Bernabeu dimanche pour le premier Clasico de la saison contre le Real Madrid, un choc au sommet du classement.