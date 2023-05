FC Barcelone : Frenkie De Jong explique son transfert avorté à Manchester United

Frenkie de Jong a expliqué pourquoi le transfert à Manchester United n'a pas eu lieu à l'été 2022.

Contre vents et marrés, Frenkie De Jong est resté au FC Barcelone et bien lui en a pris. Le Néerlandais a décroché son premier titre de champion d'Espagne avec le club catalan cette saison. L'international néerlandais a vu son avenir remis en question lors des deux dernières fenêtres de transfert, avec de nombreuses spéculations suggérant qu'il pourrait quitter le Camp Nou.

"Je voulais rester"

Les géants de la Premier League, United, ont mené la charge à un moment donné, Erik ten Hag étant impatient de retrouver à Old Trafford un joueur avec lequel il a déjà travaillé à l'Ajax Amsterdam. La transaction n'a cependant pas eu lieu et Frenkie De Jong insiste sur le fait qu'il n'a jamais envisagé de rompre les liens avec le champion d'Espagne.

Frenkie De Jong a expliqué à NOS pourquoi il a refusé de rejoindre l'Angleterre et ce qu'il espère pour l'avenir en Catalogne et avec l'équipe nationale néerlandaise : "Manchester United avait déjà discuté avec Barcelone [l'été dernier], même si je voulais rester ici. Le club était dans une situation difficile. Ils pouvaient me vendre pour une somme importante, et ils voulaient le faire, mais je ne voulais pas partir et je suis resté".

"Rester le plus longtemps possible au Barça"

"Si tout se passe bien pour moi et pour le club, je veux rester ici le plus longtemps possible. J'ai gagné le championnat ici, alors il ne me reste plus qu'une chose à gagner cette saison, et c'est la Ligue des nations avec les Pays-Bas. Ce n'est pas l'Euro ou la Coupe du monde, mais je pense que ce serait un bon signe si nous parvenions à la remporter", a ajouté le Néerlandais.

Frenkie De Jong a encore trois ans de contrat avec le FC Barcelone, ce qui signifie que le club catalan n'a jamais été sous pression pour le vendre, et des rapports affirment maintenant que des discussions concernant une prolongation de contrat du Néerlandais pourraient bientôt être ouvertes.

Frenkie De Jong a rejoint le Barça en 2019 en provenance de l'Ajax Amsterdam et il a joué 180 fois pour le club, avec l'espoir qu'il aidera à combler le vide créé par le départ imminent de Sergio Busquets - le vainqueur de la Coupe du monde étant sur le point de partir en tant qu'agent libre.