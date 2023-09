FC Barcelone – FC Séville (1-0) : Sergio Ramos malheureux, le Barça jubile

Le FC Barcelone s’est imposé ce vendredi contre le FC Séville (1-0) en ouverture de la 7éme journée de Liga.

Le FC Barcelone a réussi une belle opération en s’imposant ce vendredi contre une formation du FC Séville en difficulté en ce début de saison. Les hommes de Xavi Hernandez s’imposent (1-0) contre les Andalous.

Un Barça tourné vers l’attaque

La rencontre démarre avec une grosse situation pour les Sévillans.Lancé dans le dos de la défense adverse, Lukebakio est rattrapé. Il temporise puis crochète Christensen pour décocher une lourde frappe du gauche. C'est au-dessus (5eme).

Christensen percute pour perturber le bloc adverse et trouve une passe tendue vers Lewandowski. Sans contrôle, le Polonais dévie vers Félix qui n'hésite pas. Du plat du pied, il cherche le second poteau et oblige Nyland à vite se coucher sur sa gauche (13eme).

Le capitaine sévillan Rakitic décoche une soudaine et lourde frappe du droit sur une perte de balle de Raphinha, cherché par Ter Stegen. Le gardien se reprend par une belle envolée sur sa gauche (16eme).

Cancelo se crée un chemin par le dribble pour prendre l'axe, venu de son aile gauche. Il voit l'appel croisé de Joao Félix et lui adresse une petite passe bien sentie. Le Portugais décoche une lourde frappe montante qui percute violemment la transversale (22 ème).

Séville termine cette première période dans le camp adverse. Félix veut sortir balle au pied sur la gauche mais Ocampos revient vite et fort pour récupérer (44eme).

Lukebakio est au rebond, au second poteau, d'un centre prolongé. Sans contrôle, il tente une reprise de volée qui part dans les tribunes du stade Olympique Lluis-Companys (50 ème).

Lewandowski est dans la surface, sur la droite. Il avance avec le ballon jusque dans les six mètres pour conclure de près. Pedrosa se jette et le contre !(56eme).

Lamela centre fort depuis la droite de la surface. La passe rentrante arrive parfaitement sur la tête de Rakitic, au duel avec Christensen. Le capitaine andalou manque le cadre de peu (76eme). Les Catalans vont être récompensés de leurs efforts.

Yamal pousse Ramos à la faute

Au second poteau sur un centre de Ferran Torres, Lamine Yamal place sa tête pour viser l'axe. Sergio Ramos est pris dans ses appuis et envoie le ballon sur la gauche de son gardien, impuissant, surpris à contrepied (1-0,76 ème).

Navas part à droite et peut donner à Diaz dans l'axe, en avance sur la défense, mais le latéral tergiverse avant de centrer au sol. Jules Koundé tacle le ballon et empêche Diaz d'égaliser (85eme).Le FC Séville ne parvient pas à égaliser.

Le FC Barcelone s'impose sur la plus petite des marques et enchaîne une 5ème victoire consécutive. Les Catalans sont leaders du classement. Par contre, la descente aux enfers se poursuit pour le FC Séville.