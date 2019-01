FC Barcelone, Ernesto Valverde n'attend pas d'autres recrues

L'entraîneur du FC Barcelone a confessé ne pas attendre un nouveau renfort sauf en cas de départ d'un membre de l'effectif.

Le FC Barcelone a surpris son monde en s'offrant Kevin Prince Boateng ce lundi. L'international ghanéen vient renforcer les Blaugrana pour une seconde partie de saison pleine de promesses. Mais pour le reste, le Barça va selon toute vraisemblance être plutôt calme sur le marché des transferts. En conférence de presse, avant la rencontre face au FC Séville, Ernesto Valverde a évoqué le mercato hivernal et n'attend pas un autre joueur, sauf s'il en perd un.

"Je le dis avec une petite bouche, mais je suppose que personne ne viendra et sur le plan des départs, il pourrait y avoir Denis (Suarez ndlr.) mais on verra. Kevin Prince Boateng est arrivé parce que Munir est parti. Malcom ? Jusqu'au 31, tout peut arriver, mais nous ne pouvons pas rester sans joueurs. Il est vrai qu’il existe une base de joueurs qui joue plus que d’autres, mais une équipe ne compte pas seulement 11 joueurs ou reste avec 14 joueurs", a avoué Ernesto Valverde.

Valverde se méfie du FC Séville

L'entraîneur du FC Barcelone est revenu sur le but polémique de Luis Suarez contre Leganes : "Lorsque vous vous rendez à la conférence de presse, c'est sans voir les images. Il y a un contact avec Cuéllar, mais avant que Luis Suárez ne touche le ballon. C’est un but absolument légal pour tout le monde, à l’exception des personnes concernées et des personnes intéressées. Je ne pense pas que je devrais m'excuser d'avoir dit que c'était un but, puisque c'était le cas". À ne pas rater Direct - L'avion d'Emiliano Sala porté disparu, toutes les infos

Ernesto Valverde se méfie du FC Séville en Coupe du Roi : "Sur les trois matches perdus, deux étaient loin de chez eux, c'était des matches compliqués. Celui qui sert de référence est le choc contre l'Atlético Madrid. Ils sont très puissants et en éliminatoire sont très redoutables et cela se voit ces dernières années dans la Coupe du Roi et la Ligue Europa. Ils ont pris la mesure de la concurrence et ce sera compliqué".

L'entraîneur du FC Barcelone a donné des nouvelles de Philippe Coutinho : "Il participe beaucoup aux derniers matches, il nous donne beaucoup et nous pensons qu'il devrait nous donner encore plus. Il ne pense qu'à ça. Ce sont les joueurs qui doivent décider des rencontres. Nous lui faisons confiance et la demande est forte ici. Nous devons travailler pour continuer sur cette lancée pour atteindre nos objectifs".