FC Barcelone : Emerson "touché" par la façon dont le club s'est débarrassé de lui

Emerson Royal regrette la façon dont le Barça s'est débarrassé de lui, cet été.

Bien qu'il ait signé au FC Barcelone cet été en provenance du Real Betis, Emerson Royal s'est séparé des Blaugrana le jour de la fin du mercato estival pour rejoindre Tottenham.

Le latéral droit de 22 ans a exprimé son malaise quant à la façon dont il a été traité par l'équipe catalane et a souligné que son rêve était de s'établir dans le onze de départ du cluv catalan.

Dans une interview accordée à Marca, Emerson a expliqué qu'il ne s'attendait pas à quitter le club espagnol cet été.

Alors qu’il était revenu cet été au FC Barcelone après avoir joué deux saisons au Betis Séville, le joueur de 22 ans a été vendu à Tottenham le dernier jour du mercato contre sa volonté.

"J'ai rencontré les dirigeants du club. Ils ont commencé à me dire que la situation [financière] du club n'était pas bonne, qu'ils traversaient un moment difficile et qu'il valait mieux pour eux me vendre. Je leur ai répété que mon intention était de rester parce que j'avais le rêve de jouer ici et d'apporter quelque chose à Barcelone. Je savais que si j'étais au mieux de ma forme, j'allais réussir ici. Je suis intelligent et il est arrivé un moment où je me suis rendu compte qu'ils me disaient de partir quoi qu'il arrive. Ils me mettaient dehors avec de très bonnes paroles", a regretté le défenseur.

"J'ai l'ambition de jouer. Je sais que je suis un footballeur avec un contrat, et je pourrais dire que je resterais, mais je suis une personne qui veut être heureuse. Je ne veux pas rester dans un club que j'aime mais être triste. Je savais que leur idée n'était pas que je reste, mais que je parte. Alors, j'ai décidé de partir. Je me suis dit que je n'allais pas rester ici en étant triste", a ajouté Emerson, qui déplore la façon dont il a été traité par les dirigeants Blaugrana.

"Utilisé n'est pas le mot, mais j'ai été blessé par la façon dont cela a été fait. Ils auraient pu faire les choses différemment. Il y avait de meilleures façons d'arranger les choses."