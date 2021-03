FC Barcelone, Domenech taille Griezmann et Dembélé

L'ancien sélectionneur des Bleus a critiqué les deux Français du FC Barcelone et ne croit pas à une venue de Messi à Paris.

Titulaires en équipe de France lors de ce rassemblement du mois de mars, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ne sont pas des titulaires indiscutables au FC Barcelone. Le premier est souvent critiqué pour son rendement même s'il est très souvent dans le onze de départ de Ronald Koeman, tandis que le second souffre de la concurrence des jeunes joueurs qui émergent au sein du club, mais surtout des nombreuses blessures qu'il a connu ces dernières saison l'ayant ralenti dans sa carrière.

En bonne santé cette saison, Ousmane Dembélé retrouve petit à petit son meilleur niveau et en a été récompensé avec son retour en équipe de France. Dans une interview accordée à la Cadena Ser, Raymond Domenech a expliqué son attachement au FC Barcelone et a évoqué Ousmane Dembélé. L'ancien sélectionneur des Bleus attend plus de l'ailier passé par le Stade Rennais mais ne pense pas que le Barça ait intérêt à le vendre dans l'immédiat.

"Le Barça est mon équipe. Mon père est Catalan, il est né près de Tarragone. J’ai de la famille à Rubi. Je me sens Catalan et j’y vais chaque fois que je peux. J’ai vu mon premier match au Camp Nou quand j’avais 8 ans. (...) Ousmane Dembélé ne pense pas comme les stars. Il pense à jouer, pas aux statistiques et aux buts. Il n'a pas la même mentalité que Messi ou Cristiano, qui veulent gagner et marquer. Il a une qualité exceptionnelle mais il n'a pas cette mentalité", a expliqué Raymond Domenech.

Domenech ne voit pas Messi au PSG

L'article continue ci-dessous

"C'est une surprise de le voir en attaquant de pointe. En France et en Allemagne, il n'a joué que sur les ailes. Le voir ainsi dans une équipe qui joue toujours dans le champ opposé est une surprise, mais positive. Je ne le vendrais pas car il peut devenir un grand joueur. Il a toutes les qualités pour. Il est très rapide, il utilise ses deux pieds. Il peut tout faire. Par contre, s’il se blesse à nouveau, il sera alors temps de le vendre", a ajouté l'ancien sélectionneur des Bleus.

En revanche, Raymond Domenech n'a pas été aussi tendre avec Antoine Griezmann. L'ancien sélectionneur des Bleus est déçu des performances de l'attaquant français : "Antoine Griezmann ? Je ne vois pas le footballeur que je connais quand il joue pour le Barça. Même chose en équipe de France. Quand il a signé au Barça, quelque chose s’est passé. Il ne joue pas de la même manière. Ce n’est plus le joueur combatif qu’il était à l’Atlético".

Le consultant de La Chaîne L'Equipe a donné son point de vue sur une possible venue de Lionel Messi au PSG la saison prochaine, mais il n'y croit pas pour des raisons financières : "Je ne pense pas que Lionel Messi jouera au PSG, je pense qu'un retour de Neymar est plus probable. Mais c'est une opinion, pas une information. Il coûterait très cher et je crois qu'avec le fair-play financier c'est difficile que Messi joue à Paris".