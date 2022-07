FC Barcelone : Dest tranche sur son futur

Le défenseur a clairement indiqué qu'il avait l'intention de rester au FC Barcelone cet été malgré les rumeurs de transfert.

Sergino Dest, lors de la conférence de presse marquant le début de la tournée de pré-saison du FC Barcelone aux États-Unis, a clairement indiqué qu'il avait l'intention de rester au FC Barcelone cet été malgré les rumeurs de transfert.

Le latéral droit de 21 ans, international avec l'USMNT, a déclaré qu'il était heureux au Camp Nou et qu'il resterait certainement. Et cela semble probable étant donné que Dani Alves a déjà quitté le club et qu'Oscar Mingueza semble prêt à le suivre par la porte. Bien que l'arrivée potentielle de Cesar Azpilicueta pourrait limiter ses opportunités.

"Je suis heureux au club, je vais certainement rester ici", a déclaré Dest dans des commentaires rapportés par Mundo Deportivo. Il a également parlé de ses espoirs pour la saison 2022/23 d'un point de vue collectif.

"Nous sommes le FC Barcelone. Tout le monde attend de nous que nous soyons les meilleurs. Je pense que nous allons faire une grande saison. Nous ne pouvons plus jouer en Europa League. Nous avons beaucoup de talents et nous essayons de créer une nouvelle génération et cela prend du temps."

Dest a rejoint le FC Barcelone à l'été 2020 et, bien qu'il ait vécu quelques beaux moments sous le maillot du club catalan, il a eu du mal à clouer sa place dans l'équipe première. Il a fait 72 apparitions avec le FC Barcelone à ce jour, contribuant à trois buts et quatre passes décisives. Il espère que les problèmes de blessure qui ont perturbé sa campagne 2021/22 sont derrière lui pour de bon.