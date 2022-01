FC Barcelone : Dembélé brise le silence

Ousmane Dembélé a explosé après avoir été écarté du groupe pour le choc des huitièmes de finale de la Copa del Rey entre le FC Barcelone et l'Athletic Club à San Mamés. C'est également le jour où le directeur du football du club blaugrana, Mateu Alemany, a lancé publiquement un message indiquant les intentions claires du club catalan concernant l'avenir de l'attaquant français. "Nous comprenons qu'après ce processus de négociation, le joueur a décidé de ne pas continuer. On lui a dit que nous voulons des joueurs engagés au Barça et qu'il devrait partir pour le bien du club dès que possible", a déclaré Alemany à Barça TV.

La réponse n'a pas tardé à arriver. L'ailier a posté un message sur son compte Instagram dans lequel il affirme s'engager dans le projet sportif du FC Barcelone - sans citer le club - et dans lequel il interdit à quiconque de parler en son nom.

Et encore moins de dire qu'il n'est pas impliqué. Il déclare également faire pleinement confiance à son agent et dément que les négociations avec le Barça sont rompues. "Je ne suis pas un homme qui triche et encore moins un homme qui a l'habitude de céder au chantage", la même expression utilisée par son agent Moussa Sissoko dans une interview accordée à RMC.

Le message de Dembélé

"Bonjour à tous,

Cela fait quatre ans que je continue à lire des choses sur moi sans jamais me justifier. Cela fait quatre ans que les ragots s'accumulent à mon sujet. Cela fait quatre ans que l'on parle de moi, que l'on ment honteusement dans le seul but de me nuire. Pendant quatre ans, j'ai suivi ma ligne de conduite consistant à ne jamais répondre, à ne jamais me justifier de quoi que ce soit. C'était une erreur ? Je suis sûr que ça l'était.

A partir d'aujourd'hui, c'est fini. A partir d'aujourd'hui, je répondrai honnêtement, sans céder à aucune forme de chantage. J'ai 24 ans et comme tout homme, j'ai des défauts, des imperfections. J'ai vécu des moments complexes, des blessures, j'ai été affecté par Covid. Sans le moindre entraînement, le coach m'a demandé et j'ai toujours obtempéré... sans me plaindre. J'ai toujours fait mon travail aussi bien que je l'ai toujours fait parce que c'est ma PASSION. Je suis pleinement conscient de la chance que j'ai de me consacrer au plus beau métier du monde.

En outre, mon message est transparent. Je défends à quiconque de penser que je ne suis pas impliqué dans le projet sportif. Je défends à quiconque de m'attribuer des intentions que je n'ai jamais eues. J'interdis à quiconque de parler en mon nom ou au nom de mon agent, en qui j'ai une confiance totale. Je suis toujours sous contrat, je suis pleinement impliqué et à la disposition de mon club et de mon entraîneur. J'ai toujours tout donné pour mes coéquipiers et aussi pour tous les partenaires... ce n'est pas maintenant que cela va changer. Je ne suis pas un homme qui triche et encore moins un homme qui a l'habitude de céder au chantage. L'amour est sûrement une variante du chantage.

Comme vous le savez, il y a des négociations. Je laisse mon agent s'en occuper, c'est son domaine. Mon terrain, c'est le ballon, jouer au football tout simplement, partager des moments de joie avec mes coéquipiers et tous les partenaires. Avant tout, concentrons-nous sur l'essentiel : GAGNER.

Prenez soin de vous et de vos coéquipiers.

Ousmane Dembélé".