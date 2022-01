FC Barcelone : De Jong vendu pour équilibrer les comptes ?

Le FC Barcelone a réalisé une belle performance contre le Real Madrid en demi-finale de la Supercopa de Espana en Arabie Saoudite hier soir. Ils ont perdu une édition palpitante d'El Clasico 3-2 après prolongation, mais de nombreux signes positifs en sont ressortis.

De Jong vers un départ ?

Mais pas pour tout le monde, note Marca. Frenkie de Jong a débuté au cœur de l'entrejeu des Blaugrana avant d'être sorti à la mi-temps et remplacé par Pedri. L'adolescent des îles Canaries a été une révélation dès qu'il est entré sur le terrain, changeant le jeu.

De Jong a longtemps été lié à un départ du Camp Nou. Il est considéré par beaucoup comme l'atout le plus vendable actuellement au club, et n'est pas indispensable étant donné l'émergence de Pedri, Gavi et Nico Gonzalez. Barcelone a besoin d'un afflux d'investissements s'il veut signer Erling Haaland du Borussia Dortmund.

Dans un monde idéal, Barcelone garderait De Jong. Il a montré à plusieurs reprises qu'il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du football européen et il est sûr de faire une belle carrière. Mais le FC Barcelone ne vit pas dans un monde idéal, et il devra faire des sacrifices s'il veut continuer à aller de l'avant.