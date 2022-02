FC Barcelone : blessure longue durée pour Eric Garcia ?

Les Blaugrana continuent d'avoir des problèmes de forme, surtout en défense, avec Clément Lenglet et Samuel Umtiti, mais Ronald Araujo est de retour.

Des blessures au Barça

Lors de sa victoire 4-1 sur Valence dimanche, le Barça a réalisé l'une de ses meilleures prestations de la saison.

Mais il y a eu un gros souci, avec le défenseur central Garcia qui a boité à la 46e minute.

Garcia a manqué un certain nombre de semaines en janvier et février, et sa dernière blessure a suscité des inquiétudes.

Mais il a été confirmé depuis qu'il n'a souffert que d'une petite surcharge musculaire à l'un de ses ischio-jambiers.

Les surcharges sont courantes après de longues périodes d'absence, et cela ne devrait pas empêcher Garcia de jouer très longtemps.

Il est très probable qu'il soit mis au repos pour le match de Naples, surtout si Araujo et Piqué sont susceptibles de commencer.

Mais Garcia devrait être en mesure de faire un retour rapide d'ici une semaine ou deux.