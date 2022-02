FC Barcelone : Araujo revient sur son geste face à l'Espanyol

Le Barça a réussi à arracher un point à ses rivaux locaux grâce à une tête de Luuk de Jong à la 96e minute.

Araujo s'excuse après son geste

Les hommes de Xavi Hernandez sont redescendus sur terre après leur large victoire sur l'Atletico Madrid, abandonnant l'avantage avant de revenir au score.

Le résultat est un coup dur pour les espoirs du Barça d'atteindre le top 4, et le derby a donné lieu à des scènes peu réjouissantes.

Non seulement Gerard Piqué et Nico Melemed ont été expulsés pour s'être affrontés, mais Araujo a également fait la une des journaux pour avoir insulté Melemed à sa sortie du terrain.

Araujo a fait signe du doigt le numéro deux avec ses mains avant de le pointer vers le bas avec son pouce alors que Melemed quittait le terrain, et il a fait de même avec les supporters de l'Espanyol.

L'Uruguayen a semblé suggérer que l'Espanyol allait descendre cette saison, mais il devrait peut-être vérifier le tableau de la Liga, où le club de Cornella a huit points d'avance sur la descente.

Quoi qu'il en soit, Araujo s'est excusé de ses actes dans une déclaration.

"Je veux demander pardon à tous les gens de l'Espanyol pour le geste malheureux que j'ai fait hier soir", a-t-il déclaré.

"Tout a été le résultat de la tension vécue lors d'un derby aussi disputé que celui d'aujourd'hui (dimanche).

"Je me considère comme une personne respectueuse des supporters et des clubs rivaux, et pour cela, je ne me sens pas fier de ce qui s'est passé."