FC Barcelone : Araujo intéresse la Premier League

Ronald Araujo, dont le contrat avec le FC Barcelone prend fin à l'été 2023, a rejeté la première offre de prolongation de contrat du club.

Les clubs anglais veulent Araujo

Des pourparlers entre l'agent du joueur et le club catalan ont eu lieu la semaine dernière, mais l'offre présentée par les Blaugrana a été rapidement rejetée, bien que les discussions aient été amicales et qu'ils devraient revenir à la table des négociations à une date ultérieure.

Cependant, la nouvelle a mis les géants de la Premier League Manchester United et Chelsea en alerte, car l'Uruguayen pourrait être tenté par une méga offre de certains des clubs les plus riches du monde.

Araujo est devenu un pilier de la ligne de départ du FC Barcelone, s'avérant être un partenaire plus que capable de Gerard Piqué au cœur de la défense, et prouvant même sa polyvalence en jouant à droite et à gauche lorsque cela est nécessaire.

Le directeur sportif du FC Barcelone, Mateu Alemany, a fait de la prolongation du contrat d'Araujo une priorité, en raison de sa jeunesse et de son potentiel, ainsi que du fait que la défense a été un poste difficile pour le club ces dernières années.

Araujo souhaite également rester, mais il attend un contrat qui reflète ses capacités et ses performances.