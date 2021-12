FC Barcelone : Après la défaite, Riqui Puig regarde La Casa de Papel

Riqui Puig a réussi à sortir du banc mercredi soir, lorsque le FC Barcelone a été éliminé de la Ligue des champions.

Le Barça a abandonné la phase de groupe pour la première fois en 21 ans, s'inclinant 3-0 contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena dans un match qu'il devait gagner.

Puig a joué 17 minutes au total, portant son total de minutes à 206 minutes toutes compétitions confondues pour la saison.

Le milieu de terrain n'a pratiquement pas été utilisé et a fait l'objet de critiques de la part d'une partie des supporters du FC Barcelone.

Mais si les fans avaient besoin d'un rappel que les joueurs sont des êtres humains, comme le reste d'entre nous, il est arrivé mercredi soir lorsque Puig a été filmé en train de monter dans l'avion après le match.

Puig a été repéré par El Chiringuito en train de monter dans l'avion avec sa tablette en évidence et une émission de télévision en pause.

Après un examen plus approfondi, les personnages d'Angel Rubio et de Luis Tamayo ont été aperçus dans Money Heist, ou La Casa de Papel, comme on l'appelle en France et dans d'autres pays.

La série est l'un des plus grands succès de Netflix, et la dernière partie de la série finale est sortie la semaine dernière.

Puig saisit manifestement l'occasion de rattraper son retard. Si seulement il pouvait l'emmener avec lui sur le banc...