La fabrication des maillots du FC Barcelone est un sujet brûlant depuis quelques mois.

Le club est de plus en plus mécontent de Nike et il se dit qu'il pourrait chercher à mettre fin à son accord cet été, deux ans avant l'expiration de son contrat.



De l'huile vient d'être jetée sur le feu. Selon Sport, le FC Barcelone envisage sérieusement de rompre ses liens avec Nike et de fabriquer ses propres maillots, plutôt que de signer avec une autre marque. Cela leur permettrait de conserver 100 % de l'argent gagné sur les ventes de maillots à partir de la saison prochaine, ce qui est crucial dans le contexte de leurs problèmes financiers persistants.



Les géants catalans s'associeraient à BLM s'ils s'engageaient dans cette voie. L'entreprise fabrique et distribue déjà tous les vêtements non sportifs du club, ainsi que d'autres objets à l'effigie de Barcelone.



Une décision à ce sujet pourrait être prise dans les prochains jours. Il s'agit d'une nouvelle idée innovante du FC Barcelone dans un contexte financier difficile, mais il reste à voir si elle est bonne.