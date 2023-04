Fauché, le Barça baisse le salaire de TOUT LE MONDE !

Le FC Barcelone envisage de demander à l'ensemble de son effectif de réduire ses salaires pour la saison prochaine.

Le club a du mal à respecter ses limites salariales pour la saison prochaine et doit engager des frais supplémentaires pour le réaménagement du Camp Nou. Au total, avec le projet plus vaste de l'Espai Barca, le montant total des prêts et des financements devrait atteindre 1,5 milliard d'euros.

Tout le monde est concerné

En outre, le club subira une baisse de ses recettes de match la saison prochaine, puisqu'il déménagera à l'Estadi Lluis Companys, à Montjuic, pendant la reconstruction du Camp Nou. L'ancien stade olympique a une capacité d'environ 45 000 places, soit moins de la moitié des 99 500 places du Camp Nou, et le président Joan Laporta a estimé la perte potentielle de revenus à 92 millions d'euros.

Selon Relevo, le club tentera de réduire l'impact de ces pertes en demandant à l'équipe d'accepter des réductions de salaire. Selon eux, les coûts devraient dépasser les 100 millions d'euros.

Le club demandera donc à l'ensemble de l'équipe de réduire ses salaires d'environ 15 %, tandis que des joueurs comme Jordi Alba se verront proposer un nouveau contrat à un prix nettement inférieur. Il devrait gagner 38 millions d'euros la saison prochaine. Le club espère économiser environ 70 millions d'euros s'il obtient le feu vert.

L'équipe barcelonaise devra alors prendre une décision à ce sujet, mais il pourrait être difficile de lui faire accepter cette idée si elle a l'intention de procéder à plusieurs recrutements de plusieurs millions d'euros dans le même temps.

Cette nouvelle fait suite aux informations selon lesquelles le FC Barcelone va rencontrer la Liga afin de discuter de la manière de recruter Lionel Messi dans le cadre des règles de limitation des salaires.