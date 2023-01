"Il va falloir des mecs de caractère", le coup de gueule d'Anthony Lopes après la défaite de l'OL contre Clermont

Le gardien de l'OL, Anthony Lopes, a appelé ses coéquipiers à se ressaisir après la défaite à domicile face au Clermont Foot.

L'année 2023 a mal commencé pour l'Olympique Lyonnais qui s'est incliné ce dimanche 1er janvier au Parc OL 1-0 face à Clermont sur un penalty concédé en fin de match (87e).

Avec cette contre-performance, l'OL reste loin des places européennes, un des objectifs fixés par Jean-Michel Aulas en début de saison.

« On tremble », déplore Lopes

A l'issue de la rencontre, Anthony Lopes, le gardien de l'Olympique Lyonnais, a poussé un coup de gueule au micro de Laurent Paganelli sur Canal+ Sport 360 : « C'est très très compliqué. On est à domicile, on doit faire beaucoup mieux. On avait à cœur d'enchaîner et de faire une série car on est dans une situation compliquée. Le seul moyen de relever la tête c'est faire une série. Quand on ne peut pas gagner, parce que cette équipe de Clermont était bien en place, même si on a eu des occasions en première mi-temps, on ne doit jamais perdre ce match. C'est très compliqué. »

« Aujourd'hui on accepte beaucoup de chose. Il faut haïr la défaite. A chaque fois que l'équipe en face à le ballon, la plupart du temps ça finit devant le but, on tremble. Des buts on va en encaisser, on va en marquer, mais il faut montrer autre chose, en tout cas sur cette deuxième mi-temps. La première mi-temps est plutôt bonne mais en deuxième mi-temps, on n'a pas fait ce qu'il fallait », a ajouté l'international portugais.

« Il y a vraiment urgence », assène Lopes

« Ce n'est pas le cas cette saison (d'imposer notre jeu) comme la saison dernière, on est dans une situation très compliquée et là, il va falloir des mecs de caractère pour relever la tête à tout le monde parce que c'est compliqué. On est dans une situation très compliquée, il faut vraiment s'en rendre compte. Parce qu'il y a vraiment urgence », a confié Lopes, très abattu après la prestation de son équipe.