Fake news ? Nasser - Mbappé, le clash

Fake news ? Avant la rencontre contre Toulouse dimanche, le président du PSG a demandé des explications à sa star d'après Le Parisien.

Une grosse dispute ? Selon nos confrères du Parisien, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi se seraient accrochés avant le match contre Toulouse.

Pour rappel, dans la vidéo annonçant son départ, le capitaine des Bleus a remercié une multitude de personnes (entraîneurs, membres du staff, supporters) sans avoir le moindre hommage pour son président ni l’émir du Qatar.

La grosse dispute

Voulant à tout prix avoir des réponses après avoir été snobé par sa vedette tant choyée, le grand sachem parisien aurait insisté pour organiser une entrevue, selon le Parisien. Une entrevue qui se serait déroulée au Parc des Princes, un peu plus d’une heure avant le duel face au TFC. Les deux hommes se sont installés dans une salle, à l’abri des regards et des oreilles indiscrètes. Mais l'explication ne serait pas restée courtoise. L’explication ayant rapidement tourné à la bisbille.

Selon quelques indiscrétions, « les murs ont tremblé ». L’échange aurait d'ailleurs eu pour conséquence de retarder le début de l’échauffement.

Aucun problème selon le PSG

Sauf qu'il s'agirait d'une fake news... Contacté par RMC sur un potentiel clash entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi, un porte-parole du PSG a ainsi nié toute altercation. "Il est navrant de voir de fausses nouvelles circuler ce soir", indique-t-il.

"Il n’y a eu aucun différend entre le joueur et le président. Ils se sont régulièrement rencontrés avant les matchs pour finaliser les modalités de départ en fin de saison. Chaque rencontre a été constructive et respectueuse, y compris avant le match d’hier soir." En "off" et toujours selon le même média, la direction du club évoque une "explication" entre les deux hommes, évoquer la moindre tension.