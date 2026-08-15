Barcelone a réalisé d'importants gains financiers grâce au transfert de son attaquant Ferran Torres au Paris Saint-Germain, en libérant une part considérable dans sa masse salariale, ce qui lui offre une marge de manœuvre supplémentaire dans les derniers jours du marché des transferts.

Selon le journal espagnol La Vanguardia : « Le club catalan a annoncé le transfert de Ferran Torres au Paris Saint-Germain, en échange d'une somme de 48,8 millions d'euros, en plus de la libération d'environ 20 millions d'euros de masse salariale destinée à l'enregistrement de nouveaux joueurs. »

L'attaquant espagnol, âgé de 26 ans, a signé un contrat avec le club français jusqu'en 2031 et portera le numéro 9.

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Le transfert offre à Barcelone un double bénéfice financier, puisque le club encaisse le produit de la vente tout en se débarrassant des engagements liés au contrat d'un joueur auquel il ne restait plus qu'une seule année, ce qui menaçait de le voir partir gratuitement à l'été 2027.

Barcelone avait recruté Torres en provenance de Manchester City en décembre 2021 pour 55 millions d'euros fixes, plus 10 millions d'euros de bonus. Le club n'a pas versé le montant des bonus, qui étaient liés à la réalisation d'objectifs difficiles, parmi lesquels la victoire en Ligue des champions ou le sacre du joueur au Ballon d'Or.

Selon la même source, Valence, le premier club de la carrière de Torres, percevra près d'un million d'euros dans le cadre de ce transfert, en tant que bénéficiaire d'un pourcentage lié aux droits de formation.

Torres a inscrit 21 buts avec Barcelone la saison dernière, portant à 65 le total de ses buts avec le club catalan en 207 matches. En cinq saisons, il a remporté avec le club trois titres de champion d'Espagne, une Coupe du Roi et deux Supercoupes d'Espagne.

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