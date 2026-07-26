Le Barça reste incapable de combler le vide laissé par Robert Lewandowski au poste d'avant-centre, tandis que Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, demeure la cible principale des Blaugrana pour le remplacer. Mais l'Atlético refuse catégoriquement d'entamer des négociations, selon le journal« Mundo Deportivo »catalan.

Et bien que l'on soit entré dans la dernière semaine de juillet, le délai fixé la semaine dernière par le président du Barça, Joan Laporta, pour la validité de l'offre de 100 millions d'euros formulée par le Barça fin mai, aucun sentiment d'urgence ou de désespoir ne règne au sein du club catalan.

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Alvarez suscite toujours un vif intérêt de la part du Barça, mais après les recrutements d'Anthony Gordon et de Karim Adeyemi, à la suite de la fin du prêt de Marcus Rashford, le club n'exclut absolument pas la possibilité de ne pas recruter d'attaquant supplémentaire cet été, à moins que plusieurs joueurs ne quittent l'effectif.

Outre Gordon et Adeyemi, Ferran Torres, qui n'a pas informé le Barça de son souhait de partir, et Dani Olmo peuvent occuper le poste d'avant-centre, comme ils l'ont déjà fait par le passé, tandis que Raphinha a lui aussi la capacité d'évoluer à ce poste.

L'idée commence à s'ancrer au sein du Barça qu'il ne recrutera pas un joueur simplement pour boucler un transfert, au vu des opportunités limitées sur le marché pour s'attacher les services de grandes stars à des prix raisonnables.

Un transfert difficile

Concernant Julian Alvarez, âgé de 26 ans, le Barça est conscient que boucler l'opération sera extrêmement difficile, même si l'attaquant argentin a exercé une pression sur l'Atlético le 22 juin, lors de la Coupe du monde, en révélant qu'il avait demandé son « transfert » du club afin de réaliser son rêve.

Alvarez n'a pas cité explicitement le nom du Barça, mais il faisait référence au club qu'il soutenait lorsqu'il était enfant, à l'époque où il jouait avec River Plate.

Mais l'Atlético, pour l'heure, n'est disposé à accepter de vendre Alvarez qu'à Arsenal, dans le cadre d'un transfert incluant l'attaquant suédois Viktor Gyökeres, ou au Paris Saint-Germain.

Non au Barça

Cela intervient alors que l'Atlético refuse d'ouvrir la porte au Barça, comme Miguel Ángel Gil Marín a tenu à le faire savoir aux supporters du club, deux jours seulement avant la finale de la Coupe du monde.

En revanche, le Barça n'a pas l'intention de dépasser la somme de 100 millions d'euros, qu'il a déjà proposée pour s'attacher les services de Julian Alvarez il y a deux mois. Le club catalan n'entend pas non plus proposer d'inclure des joueurs dans le transfert pour en faciliter la conclusion, d'autant que l'Atlético ne souhaite pas négocier au départ et tient à ne pas vendre sa star.

Ainsi, Alvarez est devenu le centre de l'attention, dans l'attente de ce qu'il fera au cours de la période à venir pour tenter de briser la forte résistance de son club et le contraindre à accepter son départ.

Quant au Barça, il préfère attendre et suivre les développements sans tension. En effet, Hansi Flick veut ajouter un autre attaquant, mais il dispose déjà de nombreuses options offensives dans son effectif, selon« Mundo Deportivo ».