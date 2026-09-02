Face à l'insistance du Barça, l'Atlético prépare un coup dur pour retenir Alvarez

Le marché des transferts estival a touché à sa fin et, comme on pouvait s'y attendre dans les derniers jours du mois d'août, Julián Álvarez n'a pas quitté les rangs de l'Atlético Madrid.

Álvarez a pris la décision de rester au stade Metropolitano et en a informé Mateo Alemany, qui a clos le dossier quelques heures avant la fermeture du mercato.

Le journal « Sport » a rapporté, citant « Radio Marca », que l'Atlético demanderait à son joueur argentin de présenter des excuses publiques aux supporters, en plus de changer d'agent.

Toutefois, aucune de ces deux hypothèses ne semble probable, étant donné que la porte d'un transfert au Barça reste ouverte pour Álvarez.

« Sport » a souligné que le Barça n'avait pas renoncé à recruter Álvarez, l'objectif étant désormais de retenter sa chance en janvier prochain.

En effet, cet hiver, le Barça disposera encore d'une marge dans les règles du fair-play financier comprise entre 65 et 70 millions d'euros, ce qui lui permettra de boucler le transfert d'Álvarez, voire de recruter un défenseur central si l'entraîneur Hansi Flick estime finalement que l'équipe en a besoin.

Álvarez devra retrouver son meilleur niveau pour faire face aux sifflets que lui adressent les supporters de l'Atlético.

Le journal a insisté : « Même si Álvarez affiche de grandes performances ou présente des excuses publiques, cela ne suffira pas nécessairement à changer la position des supporters du stade Metropolitano, qui ont déjà rendu leur verdict à son sujet et n'hésiteront pas à le siffler à chaque fois qu'il jouera sur sa propre pelouse. »

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