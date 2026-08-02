Face à face : Vinicius informe Mourinho de sa position sur un départ du Real Madrid

Vinicius Junior s'apprête à tenir une réunion décisive avec les dirigeants du Real Madrid dès son retour de vacances, une démarche censée lever les doutes qui entourent son avenir avec le club depuis un an et demi.

L'attaquant brésilien doit arriver dans la capitale espagnole ce dimanche soir, avant d'entamer le travail sous la direction de José Mourinho dès le lendemain.

Selon le journal espagnol As, cette réunion sera l'occasion pour Vinicius Junior d'informer d'abord Mourinho, puis les dirigeants du club, de ses véritables intentions concernant son avenir proche, et de savoir ce qu'il adviendra de la prolongation de son contrat, qui expire dans 11 mois.

La signature d'un nouveau contrat représenterait une garantie de son maintien au sein de la formation madrilène, tandis que tout changerait en l'absence d'accord, un départ n'étant alors pas à exclure.

Les deux parties continuent de laisser entendre que la volonté s'oriente vers la signature d'un nouveau contrat, mais personne ne sait ce qui pourrait survenir avant la tenue de la réunion et le face-à-face direct entre les deux camps.

Le Real Madrid ne dispose d'aucune information sur l'intérêt d'Arsenal, une rumeur qui a fortement circulé ces sept derniers jours.

Aucun contact officiel n'existe à ce sujet, tandis que les agents du joueur brésilien démentent tout accord avec le vice-champion d'Europe.

Le Real Madrid affirme se sentir serein en raison des signaux envoyés par le joueur brésilien lors des derniers échanges entre les deux parties.

Les dirigeants du club se fient à ce que le joueur a déclaré lors de leur dernière discussion, au cours de laquelle il a exprimé son désir de poursuivre l'aventure.

As a révélé que l'offre du Merengue ne changera pas, ou du moins n'atteindra pas le niveau réclamé par Vinicius Junior, dont les représentants avaient assuré au journal en février 2025, après l'intérêt saoudien, que l'accord était très proche d'être signé.

Le contrat n'a finalement pas été signé, et les circonstances ont fait qu'un an et demi s'est écoulé sans que personne ne voie ce nouveau contrat.

Les dirigeants du club merengue cherchent à pousser Vinicius Junior à clarifier sa position : s'il est vrai qu'il ne veut pas prolonger, il doit le dire, et le club pourra alors se mettre en mouvement, étudier le marché des transferts et chercher la meilleure option possible.

Le Real Madrid et Vinicius Junior veulent, au cours de cette réunion, savoir si la position de l'une ou l'autre des parties a changé.

Le désaccord durant cette période a été d'ordre économique, et ce que les deux parties recherchent, c'est de connaître la position de l'autre.

Le joueur brésilien sait déjà comment se sont terminés les précédents grands bras de fer avec le club, comme les cas de Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Özil et Di Maria, qui se sont tous soldés par un départ.

La relation dépasse désormais la question d'un changement ou d'une amélioration de l'offre, car le Real Madrid veut savoir ce que veut réellement Vinicius Junior, au-delà des éventuelles manœuvres menées par ses agents, avec lesquels l'attaquant affiche un lien étroit et une grande entente.