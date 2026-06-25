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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Face à Curaçao, Kéité marche dans les pas de Drogba avec la Côte d’Ivoire

Curaçao vs Côte d'Ivoire
Curaçao
Côte d'Ivoire
Coupe du monde
Franck Kessié
D. Drogba
Al Ahli
Saudi Pro League
Curaçao
Côte d’Ivoire
É.-U.
Arabie saoudite

Un joueur de l’Al-Ahly entre dans l’histoire avec la sélection nationale de son pays.

L’Ivoirien Franck Kessié, milieu de terrain d’Al-Ahli, a suivi les traces de la légende Didier Drogba en disputant un match contre Curaçao lors de la Coupe du monde 2026.

Le milieu de terrain a été aligné d’entrée ce jeudi, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes du Mondial 2026, pour le match opposant la Côte d’Ivoire à Curaçao.

D’après le site « Stats Foot », cette rencontre est sa 105e sous le maillot des Éléphants, toutes compétitions confondues, depuis ses débuts en sélection en 2014.

Kessie égale ainsi le record de l’icône ivoirienne Didier Drogba, auteur du même nombre de sélections.

Avant d’affronter Curaçao, l’ancien Milanais avait déjà marqué 15 buts et délivré 9 passes décisives sous le maillot des Éléphants.

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