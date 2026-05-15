Fabrizio Romano dévoile les détails du contrat concernant le poste d’entraîneur à Manchester United

Michael Carrick restera l’entraîneur de Manchester United la saison prochaine, a confirmé l’expert en transferts Fabrizio Romano vendredi après-midi.

Selon l’expert en transferts, l’avenir de l’entraîneur par intérim au sein de son club était déjà clair depuis quelques semaines.

Le projet a été approuvé par Sir Jim Ratcliffe et l’accord devrait être finalisé sous peu. Le contrat porterait sur deux ans, avec une option pour une troisième année, ou directement sur trois ans.

Vendredi après-midi, en conférence de presse à la veille de la rencontre de Premier League contre Nottingham Forest, l’Anglais a été interrogé sur son avenir à Old Trafford. « Je ne peux pas en dire grand-chose. La situation est claire pour tout le monde et il n’y a pas grand-chose qui change. »

Il a également confirmé qu’une décision interviendrait sous peu : « Une décision concernant mon avenir sera prise très prochainement. Nous avons toujours su que cela se produirait en fin de saison, ou peut-être après. »

Nommé après le départ de Rúben Amorim, il a dirigé quinze rencontres jusqu’ici.

Sous sa direction, Manchester United a récolté 33 points, avec dix victoires et trois nuls. Une victoire dimanche contre Nottingham Forest validerait définitivement la troisième place et le retour des Red Devils en Ligue des champions après trois ans d’absence.