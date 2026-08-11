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Bart DHanis

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Fabrizio Romano arrête : « Je ne vais pas continuer plus longtemps de cette manière »

Fabrizio Romano va arrêter son activité de journaliste du mercato après cet été, comme il l’a annoncé sur sa propre page LinkedIn.

« Je ne vais probablement plus continuer dans l’industrie du mercato de cette manière. Il est temps de changer l’approche et la vision », explique-t-il d’emblée.

« J’en dirai bientôt plus à ce sujet, une fois la période des transferts terminée. Les chiffres de cette période semblent irréels », conclut-il.

Romano est le journaliste du mercato le plus connu au monde. Il compte des millions d’abonnés sur X, Instagram et YouTube.

L’Italien est connu pour sa phrase fétiche, « here we go », qui sert de signe ultime que les clubs et les joueurs sont parvenus à un accord.

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