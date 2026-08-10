Fabrizio Romano annonce un rebondissement remarquable autour de Noa Lang

Fabrizio Romano a fait le point lundi sur la possible piste menant à Noa Lang pour l’Ajax. Selon le spécialiste du mercato, l’ailier gauche de 27 ans impressionne de manière surprenante à Naples cet été.

Lang est revenu à Naples cet été après avoir évolué sous forme de prêt à Galatasaray durant la seconde moitié de la saison. L’international néerlandais s’est remis d’une précédente blessure au pouce et se montre particulièrement à son avantage à l’entraînement, selon Romano.

Selon de précédentes informations de la presse italienne, Naples est ouvert à un départ de l’ancien joueur du PSV. Le club italien souhaiterait récupérer environ 25 millions d’euros pour Lang, qui avait quitté Eindhoven l’an dernier pour Naples contre un peu moins de 30 millions d’euros.

« Lang fait actuellement forte impression pendant la préparation », explique Romano dans une nouvelle vidéo. « Il retrouve les qualités pour lesquelles Naples l’a fait venir en Italie l’an dernier, et montre beaucoup moins la forme qu’il avait affichée plus tard dans la saison. »

L’Ajax est cité avec insistance comme destination possible pour Lang, mais il n’est pas encore question de négociations concrètes entre les deux clubs, selon Romano. « Pour l’instant, l’Ajax n’a soumis aucune offre officielle, à ma connaissance. »

En coulisses, il y a bien eu des contacts. « Le contact est maintenu avec l’entourage de Lang et des discussions ont eu lieu avec ses agents », affirme Romano, qui indique que le directeur technique Jordi Cruijff a désormais mené les premiers échanges exploratoires.

Une éventuelle arrivée de Lang est étroitement liée à l’avenir de Mika Godts. Selon de précédentes informations, le Paris Saint-Germain a proposé entre 40 et 45 millions d’euros pour le Belge, tandis que l’Ajax viserait un montant compris entre 60 et 65 millions d’euros.

Dans le même temps, Naples s’est aussi mis en quête d’un possible renfort. Exequiel Zeballos, de Boca Juniors, figure sur les tablettes comme successeur potentiel de Lang.