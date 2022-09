Fabregas révèle la grande qualité de Wenger

Le milieu espagnol Cesc Fabregas a souligné en quoi Arsène Wenger était différent des autres coaches qu’il a connus durant son parcours.

Cesc Fabregas, le milieu de terrain de Como, a admis qu'Arsène Wenger a eu la plus grande influence sur sa carrière de joueur.

L'ancien capitaine d'Arsenal a signé en Serie B Como cet été. Tout en se produisant dans l’étage inférieur du championnat italien, il se prépare à entamer une carrière de coach. Et dans cette nouvelle carrière, il promet de s’inspirer des meilleurs.

« Wenger vous testait tout le temps »

Dans une longue interview au Daily Mail, il s’est confié sur son parcours de joueur et les entraineurs qui l’ont marqué : "Dans mon équipe, je parle toujours. J'ai toujours pris la parole, donné mon avis, j'ai eu des discussions avec des joueurs, avec des entraîneurs, toujours de manière constructive. En donnant votre opinion honnête. Arsène était toujours très ouvert à la communication, très ouvert au dialogue - 'Que pensez-vous de ça ?' - en posant des questions. Il vous testait toujours mentalement".

L’ancien joueur de Monaco regrette qu’il n’y ait plus ce genre de communication entre les coaches et les joueurs de nos jours : "Aujourd'hui, les entraîneurs ne sont pas comme ça. Ils sont plus dans le genre : "C'est moi qui commande, tu fais ce que je dis et c'est tout"". Vous n'avez pas votre mot à dire. C'est une façon pour eux de se protéger, de ne pas avoir à donner d'explications à qui que ce soit. Ils prennent leurs décisions. Celui qui aime ça aime ça, sinon, vous êtes viré".

Fabregas a poursuivi en indiquant que Wenger n’était pas le seul à aimer le dialogue. C’était aussi le cas de son ex-sélectionneur au sein de la Roja, Vicente Del Bosque. "C'est comme ça que ça se passe avec les managers modernes. J'ai été élevé dans un autre environnement, avec Arsène, avec [Vicente] Del Bosque. C'est comme ça que j'étais et c'est comme ça que je serai. Toujours avec respect, mais en donnant ce que je pense", a-t-il conclu.