Fabregas : « Nous devons être nous-mêmes, quel que soit le résultat. Kean doit s’améliorer »

Cesc Fabregas, entraîneur de Côme, s’est exprimé après la victoire 4-1 à Marassi contre le Genoa, au micro de DAZN : « Je pense que nous prenons du plaisir quand nous faisons bien les choses et quand nous donnons tout en jouant bien. Chaque équipe a sa propre identité et nous essayons de tout donner. J’ai beaucoup aimé la réaction, nous avons encaissé un but qui nous a rappelé qu’en Serie A, il faut savoir souffrir.





L’équipe a montré de l’envie et de la mentalité. Mon message, c’est que nous devons toujours être nous-mêmes, peu importe ce qui se passe pendant le match. J’ai perdu beaucoup de matches comme ça, tout comme j’en ai gagné beaucoup en jouant mal. Il y a des journées où on ne gagne pas parce que le ballon ne veut pas entrer. Je demande toujours à l’équipe d’être nous-mêmes, et quand cela n’arrive pas, je me mets en colère. Mais tant que je vois une équipe avec de l’envie et le bon état d’esprit, on perdra et on gagnera, mais nous serons sur la bonne voie. Kean ? Tu le dis pour la passe décisive, mais il y a beaucoup de situations dans lesquelles il doit progresser, comme le pressing.

Il a réalisé un geste de qualité que nous savons qu’il a, l’impact de tout le monde a été positif, ils se sont investis avec une envie et une capacité de capiNous devons continuer à travailler individuellement pour intégrer tout le monde à l’équipe et les faire jouer. Pour moi, l’équipe passe avant tout. Ricci ? Nous sommes très contents, le plus important est d’amener de grands joueurs, mais aussi de grands hommes, il va énormément nous aider d’ici à la fin de la saison. Jeudi, la Ligue des champions commence et ensuite nous jouerons lundi, ce sera une longue route ».