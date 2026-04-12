Fabregas : « Ce que nous avons accompli est exceptionnel... Le classement ne m'importe pas. »

L'Espagnol Cesc Fàbregas, entraîneur de Côme, a réagi après la défaite spectaculaire de son équipe face à l'Inter Milan (3-4), dimanche soir au stade Giuseppe Sinigaglia, lors de la 32^e journée du championnat italien.

Como reste bloqué à 58 points, à la cinquième place, juste derrière la Juventus (quatrième avec 60 points) et le Milan AC (troisième avec 63 points).

De son côté, l’Inter Milan a fait un pas de plus vers le Scudetto en portant son total à 75 points, soit neuf unités d’avance sur Naples, son premier poursuivant.

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Fabregas a confié après la rencontre : « Je ne sais pas où nous en sommes au classement, car je ne l'ai pas suivi depuis le début de la saison, et je ne vais pas le suivre maintenant... Mon équipe a une nouvelle fois prouvé son courage et son enthousiasme, et même dans la défaite, elle a fait preuve d'une forte personnalité. C'est vrai que nous avons commis quelques erreurs, mais nous sommes une équipe jeune qui a affronté un adversaire qui punit la moindre erreur. »

L'entraîneur de Côme a déclaré : « Je ne souhaite pas aborder les aspects tactiques aujourd'hui, car ce qui s'est passé s'est exprimé sur le terrain. Les statistiques montrent que nous avons tiré 20 fois au but contre l'Inter, une performance rare pour un adversaire. »

Il a ajouté : « Si on m’avait dit il y a deux ans que nous tiendrions tête à l’Inter, j’aurais pensé à un match amical ; aujourd’hui, nous sommes à leur niveau. La tactique compte moins que la mentalité, et la frontière entre victoire et défaite est infime. »

Il a conclu : « Cette rencontre face à l’Inter a été une expérience majeure ; nous devons en tirer les enseignements pour continuer à progresser. Je suis très fier de mes joueurs : depuis deux ans et demi, nous travaillons dur et la progression est évidente. Il y a une vraie volonté de progresser et le courage d’affronter n’importe quel adversaire. »

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