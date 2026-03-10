Fabregas au Real Madrid, le transfert choquant

Leurs six dernières nominations ont toutes impliqué d'anciens joueurs ou entraîneurs du club, mais il semblerait que cette fois-ci, ils se tournent vers des profils différents.

Le nom de Jürgen Klopp revient régulièrement, mais des doutes subsistent quant à sa volonté de sortir de sa retraite. Unai Emery, entraîneur d'Aston Villa, et Max Allegri, de l'AC Milan, sont également cités comme des options expérimentées pour succéder à Alvaro Arbeloa. Selon les dernières informations, l'entraîneur actuel aurait besoin d'un miracle pour conserver son poste au-delà de l'été. Mauricio Pochettino, sélectionneur de l'équipe nationale américaine, est également pressenti.

Le Real Madrid s'intéresse à Cesc Fabregas, entraîneur de Como.

Le nom de Cesc Fabregas, entraîneur de Como, est une surprise parmi les candidats potentiels. El Desmarque révèle que la direction du Real Madrid croit en ses qualités de leader, malgré son manque d'expérience relative en tant qu'entraîneur. Ils ont suivi de près sa carrière et souhaitaient le recruter comme joueur avant son retour à Barcelone. Jorge Picon explique qu'ils apprécient son charisme, son expérience et sont convaincus qu'il possède les qualités requises pour entraîner le Real Madrid un jour.

Le passé barcelonais de Fabregas

Ayant grandi sur la côte barcelonaise, Fabregas a fait partie de la même génération de La Masia que Lionel Messi et Gerard Piqué, avant de rejoindre Arsenal. De retour à Barcelone pour trois ans comme joueur, Fabregas est pressenti pour un retour au club catalan.

Cela dit, il a eu de nombreux échanges avec le Real Madrid depuis sa prise de fonction à Côme. Des joueurs comme Nico Paz et Jacobo Ramon ont été recrutés en provenance de Castilla, et Fabregas s'est rendu personnellement à Valdebebas la saison dernière pour discuter de possibles recrues.