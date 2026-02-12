Goal.com
Ryan Kelly

FA Cup 2025-26 : tirage au sort, calendrier, résultats et guide de chaque tour

Le guide complet de la FA Cup 2025-26, détaillé tour par tour, avec notamment les lieux où regarder les matchs et bien plus encore.

La FA Cup revient pour sa 145e édition en 2025-2026, où les plus grandes équipes d'Angleterre (ainsi que certaines équipes du Pays de Galles) s'affronteront pour remporter l'un des trophées les plus prestigieux du monde du football.

Réunissant des clubs de tous les niveaux de la pyramide du football, la FA Cup offre souvent aux petits clubs l'occasion de se mesurer à un géant de ce sport et, chut, la possibilité de créer la surprise. Crystal Palace était le champion en titre, mais il a été éliminé au troisième tour par le Macclesfield FC, un club qui n'appartient pas à la ligue. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City et une foule d'espoirs de la Premier League seront à leurs trousses tout au long du parcours.

Le tirage au sort et le calendrier de la saison 2025-2026 de la FA Cup sont attendus avec impatience par les fans. Pour ceux qui souhaitent parier sur leurs équipes favorites, il est essentiel de disposer d'une plateforme facile à utiliser. Envisagez d'utiliser l'ancienne versionmobile de Bet9ja pour une expérience de pari simple qui ne fait aucun compromis sur les fonctionnalités.

GOAL vous apporte ici tous les détails sur la FA Cup 2025-26, tour par tour, y compris les tirages au sort, le calendrier, les résultats et les informations télévisées.

Tirage au sort, calendrier et résultats du quatrième tour de la FA Cup 2025-26

Le tirage au sort a eu lieu le lundi 12 janvier 2026. Parmi les rencontres marquantes, citons le match entre Wrexham et Ipswich Town, tandis que Manchester City renoue avec son rival local, Salford City. Au Royaume-Uni, les matchs seront diffusés en direct sur BBC et TNT Sports. Aux États-Unis, les matchs seront diffusés sur le réseau ESPN.

DateRencontreChaîne de télévision
13 févrierWrexham vs Ipswich TownBBC Wales, ESPN+
13Hull City vs ChelseaBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo
14 févrierBurton Albion vs West HamTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
14Southampton vs Leicester CityESPN
14Burnley vs Mansfield TownESPN+
14Norwich City vs West BromESPN+
14 févrierPort Vales vs Bristol CityESPN+
14 févrierManchester City vs Salford CityESPN Deportes, fubo, ESPN+
14Aston Villa vs Newcastle UnitedBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+
14Liverpool vs BrightonTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 févrierBirmingham City vs Leeds UnitedTNT Sports 3, discovery+, ESPN2, ESPN+, fubo
15Grimsby Town vs WolvesTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15Stoke City vs Fulhamdiscovery+, ESPN+
15Arsenal vs Wigan AthleticTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 févrierOxford United vs Sunderlanddiscovery+, ESPN+
16 févrierMacclesfield vs BrentfordTNT Sports 1, discovery+, ESPN+

Tirage au sort, calendrier et résultats du troisième tour de la FA Cup 2025-26

Le tirage au sort du troisième tour de la FA Cup a eu lieu le lundi 8 décembre, juste avant le match en direct entre Brackley Town et Burton Albion. Les matchs se dérouleront entre le 9 et le 12 janvier.

DateRencontreChaîne de télévision
9 janvierPort Vale 1-0 Fleetwood TownDiscovery+, ESPN+
9 janvierPreston North End 0-1 WiganDiscovery+, ESPN+
9 janvierWrexham 3-3 Nottingham Forest (Wrexham s'impose 4-3 aux tirs au but)TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
9 janvierMK Dons 1-1 Oxford United (Oxford s'impose 4-3 aux tirs au but)Discovery+, ESPN+
10 janvierWolves 6-1 Shrewsbury TownDiscovery+, ESPN+
10Everton 1-1 Sunderland (Sunderland s'impose 3-0 aux tirs au but)Discovery+, ESPN+
10Cheltenham Town 0-2 Leicester CityDiscovery+, ESPN+
10 janvierMacclesfield FC 2-1 Crystal PalaceBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
10 janvierDoncaster Rovers 2-3 SouthamptonRésumé uniquement (Royaume-Uni), ESPN+
10Ipswich Town 2-1 BlackpoolRésumé uniquement (Royaume-Uni), ESPN+
10 janvierManchester City 10-1 Exeter CityRésumé uniquement (Royaume-Uni), ESPN+
10 janvierSheffield Wednesday 0-2 BrentfordRésumé uniquement (Royaume-Uni), ESPN+
10 janvierFulham 3-1 MiddlesbroughRésumé uniquement (Royaume-Uni), ESPN+
10 janvierBurnley 5-1 MillwallRésumé uniquement (Royaume-Uni), ESPN+
10 janvierBoreham Wood 0-5 Burton AlbionRésumé uniquement (Royaume-Uni), ESPN+
10Newcastle United 3-3 Bournemouth (Newcastle s'impose 7-6 aux tirs au but)Résumé uniquement (Royaume-Uni), ESPN+
10Stoke City 1-0 Coventry CityRésumé uniquement (Royaume-Uni), ESPN+
10 janvierTottenham 1-2 Aston VillaBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
10 janvierGrimsby Town 3-2 Weston Super MareDiscovery+, ESPN+
10 janvierCambridge United 2-3 Birmingham CityDiscovery+, ESPN+
10 janvierBristol City 5-1 WatfordDiscovery+, ESPN+
10 janvierCharlton Athletic 1-5 ChelseaTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
11 janvierDerby County 1-3 Leeds UnitedTNT Sports 2, Discovery+, ESPN+
11 janvierPortsmouth 1-4 ArsenalTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
11 janvierWest Ham 2-1 QPR (après prolongation)Discovery+, ESPN+
11 janvierNorwich City 5-1 WalsallDiscovery+, ESPN+
11 janvierSwansea City 2-2 West Brom (West Brom s'impose 6-5 aux tirs au but)Discovery+, ESPN+
11 janvierHull City 0-0 Blackburn Rovers (Hull s'impose 4-3 aux tirs au but)Discovery+, ESPN+
11Sheffield United 3-4 Mansfield TownDiscovery+, ESPN+
11 janvierManchester United 1-2 BrightonTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
12 janvierLiverpool 4-1 BarnsleyTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
20 janvierSalford City 3-2 Swindon TownESPN+

Tirage au sort, calendrier et résultats du deuxième tour de la FA Cup 2025-26

Le tirage au sort du deuxième tour de la FA Cup 2025-26 a eu lieu le lundi 3 novembre 2025, les matchs devant se disputer entre le 5 et le 8 décembre.

DateRencontreChaîne de télévision
5 décembreSalford City 4-0 Leyton Orient TNT Sports 1, discovery+/ ESPN Select
6 décembreAccrington Stanley 2-2 (après prolongation et tirs au but 3-1) Mansfield Town Résumé uniquement
6Chelmsford City 0-2 Weston-super-Mare Résumé seulement
6Cheltenham Town 6-2 Buxton Résumé seulement
6 décembreExeter City 4-0 Wycombe Wanderers Résumé seulement
6 décembrePeterborough 0-1 Barnsley Résumé seulement
6 décembreFleetwood Town 2-2 (après prolongation et tirs au but 4-2) Luton Town Résumé seulement
6Grimsby Town 4-0 Wealdstone Résumé seulement
6Milton Keynes Dons 3-1 Oldham Athletic Résumé seulement
6Peterborough United 0-1 Barnsley Résumé seulement
6Port Vale 1-0 Bristol Rovers Résumé seulement
6 décembreStockport County 0-0 (après prolongation et tirs au but 5-4) Cambridge United Résumé uniquement
6Swindon Town 4-0 Bolton Wanderers Résumé seulement
6Wigan Athletic 2-2 (après prolongation et tirs au but 4-3) Barrow Résumé seulement
6Sutton United 1-2 Shrewsbury Town BBC Two, iPlayer et TNT Sports 2 / ESPN Select
6 décembreChesterfield 1-2 Doncaster Rovers TNT Sports 1 et discovery+ / ESPN Select
7 décembreSlough Town 1-3 Macclesfield TNT Sports 2 et discovery+ / ESPN Select
7 décembreBoreham Wood 3-0 Newport County BBC Two, iPlayer et TNT Sports 1 / ESPN Select
7 décembreGateshead 0-2 Walsall TNT Sports 2 et discovery+ / ESPN Select
7 décembreBlackpool 4-1 Carlisle United TNT Sports 1 et discovery+ / ESPN Select
8 décembreBrackley Town 1-3 Burton Albion TNT Sports 1, discovery+ / ESPN Select

Tirage au sort, calendrier et résultats du premier tour de la FA Cup 2025-26

Les matchs du premier tour de la FA Cup 2025-26 se sont déroulés entre le 31 octobre et le 3 novembre 2025. Le tirage au sort a eu lieu le lundi 13 octobre 2025.

DateRencontreChaîne de télévision
31 octobreLuton Town 4-3 Forest Green RoversTNT Sports 1 / ESPN Select
1Chelmsford City 4-1 Braintree TownTNT Sports 1 & 3 / ESPN Select
1er novembreWeston Super Mare 2-1 (après prolongation) Aldershot TownRésumé uniquement
1er novembreSalford City 1-1 (4-2 aux tirs au but) Lincoln CityRésumé seulement
1Colchester United 2-3 MK DonsRésumé seulement
1Tranmere Rovers 1-3 Stockport CountyRésumé seulement
1er novembreWigan Athletic 1-1 (5-3P) Hemel Hempsted TownRésumé uniquement
1Newport County 2-2 (4-3P) GillinghamRésumé seulement
1Cheltenham Town 1-0 Bradford CityRésumé seulement
1Barnsley 3-2 York CityRésumé seulement
1Reading 2-3 (après prolongation) Carlisle UnitedRésumé seulement
1er novembreBromley 1-2 Bristol RoversRésumé seulement
1Peterborough United 1-0 Cardiff CityRésumé seulement
1er novembreOldham Athletic 3-1 Northampton TownRésumé seulement
1er novembreCrewe Alexandra 1-2 Doncaster RoversRésumé uniquement
1er novembreStevenage 0-1 ChesterfieldRésumé seulement
1er novembreBoreham Wood 3-0 Crawley TownRésumé seulement
1Sutton United 2-1 AFC Telford UnitedRésumé uniquement
1Bolton Wanderers 2-1 Huddersfield TownRésumé seulement
1er novembreSpennymoor Town 0-2 BarrowRésumé seulement
1Wycombe Wanderers 2-0 Plymouth ArgyleRésumé seulement
1er novembreFC Halifax Town 0-2 Exeter CityRésumé seulement
1Slough Town 2-1 AltrinchamRésumé uniquement
1Wealdstone 1-0 Southend UnitedRésumé uniquement
1er novembreRotherham United 1-2 (après prolongation) Swindon TownRésumé seulement
1Grimsby Town 3-1 Ebbsfleet UnitedRésumé seulement
1Buxton 2-1 (après prolongation) Chatham TownRésumé uniquement
1Burton Albion 6-0 St Albans CityRésumé seulement
1Blackpool 1-0 Scunthorpe UnitedRésumé seulement
1er novembreCambridge United 3-0 ChesterRésumé seulement
1er novembreAFC Wimbledon 0-2 GatesheadRésumé seulement
1er novembreMansfield Town 3-2 Harrogate TownRésumé seulement
1Macclesfield 6-3 AFC TottonRésumé seulement
1er novembreFleetwood Town 2-1 BarnetRésumé uniquement
1Brackley Town 2-2 (4-3P) Notts CountyBBC Two / TNT Sports 3 / ESPN Select
2 novembreSouth Shields 1-3 Shrewsbury TownTNT Sports 1 / ESPN Select
2 novembreEastleigh 0-3 WalsallBBC Two / TNT Sports 2 / ESPN Select
2 novembrePort Vale 5-1 Maldon & TiptreeTNT Sports 1 / ESPN Select
2 novembreGainsborough Trinity 1-2 (après prolongation) Accrington StanleyTNT Sports 1 / ESPN Select
3 novembre Tamworth 0-1 Leyton OrientTNT Sports 1 / ESPN Select

FA Cup 2025-26 Chaînes TV et diffusions en streaming

PaysChaîne de télévision
Royaume-UniTNT Sports, discovery+, BBC
États-UnisESPN

Royaume-Uni

TNT Sports, discovery+ et la BBC sont les partenaires de diffusion de la FA Cup au Royaume-Uni pour la saison 2025-2026. TNT Sports diffusera certains matchs des premier et deuxième tours, ainsi que tous les matchs à partir du troisième tour, à l'exception de ceux qui débutent pendant la période d'interdiction de diffusion le samedi à 15 h. La BBC, quant à elle, diffusera 14 matchs en direct, en partage avec TNT Sports. Elle diffusera deux matchs par tour jusqu'aux quarts de finale inclus. Elle diffusera également une demi-finale et la finale.

États-Unis

Aux États-Unis, les matchs de la FA Cup pourront être regardés et diffusés en direct sur ESPN et ses chaînes, y compris ESPN Select.

Dates des tours de la FA Cup 2025-26

Les tours de qualification de la FA Cup se sont déroulés à partir d'août 2025, le premier tour proprement dit débutant fin octobre-début novembre. Quarante-huit équipes de l'EFL - 24 de la League One et 24 de la League Two - entrent en lice à ce stade.

Les équipes de Premier League et de Championship entrent en lice à partir du troisième tour, qui est prévu début janvier 2026. Vous trouverez ci-dessous le calendrier des tours, ainsi que les équipes participantes et le nombre de rencontres.

TourDate principaleÉquipes participantesNombre de matchs
Premier tour1er novembre 202524 équipes de Ligue 1 + 24 équipes de Ligue 240
Deuxième tour6 décembre 2025Aucun20
Troisième tour10 janvier 202620 équipes de Premier League + 24 équipes de Championship32
Quatrième tour14 février 2026Aucun16
Cinquième tour7 mars 2026Aucun8
Quarts de finale4 avril 2026Aucun4
Demi-finales25 avril 2026Aucun2
Finale16 mai 2026Aucun1

Quel est le montant des gains pour la FA Cup 2025-26 ?

Le montant des prix pour la FA Cup varie selon les tours, les vainqueurs du premier tour recevant chacun 45 000 £ (60 000 $), tandis que les perdants reçoivent chacun 15 000 £ (20 000 $). Les prix augmentent considérablement au fur et à mesure que les tours avancent, mais les enjeux aussi, les perdants des quatrième et cinquième tours et des quarts de finale ne recevant aucun prix. En tant que match unique, la finale rapporte 2 millions de livres sterling (2,6 millions de dollars) aux vainqueurs, tandis que les finalistes repartent avec 1 million de livres sterling (1,3 million de dollars).

Si une équipe entre dans la compétition au premier tour et remporte la FA Cup, elle accumulera un peu plus de 4 millions de livres sterling (5,3 millions de dollars) de prix. Le montant maximal qu'une équipe de Premier League, entrant au troisième tour, peut accumuler dans la FA Cup est de 3,9 millions de livres sterling (5,2 millions de dollars).

TourPrix du vainqueurPrix du perdant
Premier tour45 000 £15 000 £
Deuxième tour75 000 £20 000 £
Troisième tour115 000 £25 000 £
Quatrième tour120 000 £Aucun
Cinquième tour225 000 £Aucun
Quart de finale450 000 £Aucun
Demi-finale1 000 000 £500 000 £
Finale2 000 000 £1 000 000

Traduit automatiquement par GOAL-e

