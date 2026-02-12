FA Cup 2025-26 : tirage au sort, calendrier, résultats et guide de chaque tour

La FA Cup revient pour sa 145e édition en 2025-2026, où les plus grandes équipes d'Angleterre (ainsi que certaines équipes du Pays de Galles) s'affronteront pour remporter l'un des trophées les plus prestigieux du monde du football.

Réunissant des clubs de tous les niveaux de la pyramide du football, la FA Cup offre souvent aux petits clubs l'occasion de se mesurer à un géant de ce sport et, chut, la possibilité de créer la surprise. Crystal Palace était le champion en titre, mais il a été éliminé au troisième tour par le Macclesfield FC, un club qui n'appartient pas à la ligue. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City et une foule d'espoirs de la Premier League seront à leurs trousses tout au long du parcours.

GOAL vous apporte ici tous les détails sur la FA Cup 2025-26, tour par tour, y compris les tirages au sort, le calendrier, les résultats et les informations télévisées.

Tirage au sort, calendrier et résultats du quatrième tour de la FA Cup 2025-26

Le tirage au sort a eu lieu le lundi 12 janvier 2026. Parmi les rencontres marquantes, citons le match entre Wrexham et Ipswich Town, tandis que Manchester City renoue avec son rival local, Salford City. Au Royaume-Uni, les matchs seront diffusés en direct sur BBC et TNT Sports. Aux États-Unis, les matchs seront diffusés sur le réseau ESPN.

Tirage au sort, calendrier et résultats du troisième tour de la FA Cup 2025-26

Le tirage au sort du troisième tour de la FA Cup a eu lieu le lundi 8 décembre, juste avant le match en direct entre Brackley Town et Burton Albion. Les matchs se dérouleront entre le 9 et le 12 janvier.

Date Rencontre Chaîne de télévision 9 janvier Port Vale 1-0 Fleetwood Town Discovery+, ESPN+ 9 janvier Preston North End 0-1 Wigan Discovery+, ESPN+ 9 janvier Wrexham 3-3 Nottingham Forest (Wrexham s'impose 4-3 aux tirs au but) TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 9 janvier MK Dons 1-1 Oxford United (Oxford s'impose 4-3 aux tirs au but) Discovery+, ESPN+ 10 janvier Wolves 6-1 Shrewsbury Town Discovery+, ESPN+ 10 Everton 1-1 Sunderland (Sunderland s'impose 3-0 aux tirs au but) Discovery+, ESPN+ 10 Cheltenham Town 0-2 Leicester City Discovery+, ESPN+ 10 janvier Macclesfield FC 2-1 Crystal Palace BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 10 janvier Doncaster Rovers 2-3 Southampton Résumé uniquement (Royaume-Uni), ESPN+ 10 Ipswich Town 2-1 Blackpool Résumé uniquement (Royaume-Uni), ESPN+ 10 janvier Manchester City 10-1 Exeter City Résumé uniquement (Royaume-Uni), ESPN+ 10 janvier Sheffield Wednesday 0-2 Brentford Résumé uniquement (Royaume-Uni), ESPN+ 10 janvier Fulham 3-1 Middlesbrough Résumé uniquement (Royaume-Uni), ESPN+ 10 janvier Burnley 5-1 Millwall Résumé uniquement (Royaume-Uni), ESPN+ 10 janvier Boreham Wood 0-5 Burton Albion Résumé uniquement (Royaume-Uni), ESPN+ 10 Newcastle United 3-3 Bournemouth (Newcastle s'impose 7-6 aux tirs au but) Résumé uniquement (Royaume-Uni), ESPN+ 10 Stoke City 1-0 Coventry City Résumé uniquement (Royaume-Uni), ESPN+ 10 janvier Tottenham 1-2 Aston Villa BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 10 janvier Grimsby Town 3-2 Weston Super Mare Discovery+, ESPN+ 10 janvier Cambridge United 2-3 Birmingham City Discovery+, ESPN+ 10 janvier Bristol City 5-1 Watford Discovery+, ESPN+ 10 janvier Charlton Athletic 1-5 Chelsea TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 11 janvier Derby County 1-3 Leeds United TNT Sports 2, Discovery+, ESPN+ 11 janvier Portsmouth 1-4 Arsenal TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 11 janvier West Ham 2-1 QPR (après prolongation) Discovery+, ESPN+ 11 janvier Norwich City 5-1 Walsall Discovery+, ESPN+ 11 janvier Swansea City 2-2 West Brom (West Brom s'impose 6-5 aux tirs au but) Discovery+, ESPN+ 11 janvier Hull City 0-0 Blackburn Rovers (Hull s'impose 4-3 aux tirs au but) Discovery+, ESPN+ 11 Sheffield United 3-4 Mansfield Town Discovery+, ESPN+ 11 janvier Manchester United 1-2 Brighton TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 12 janvier Liverpool 4-1 Barnsley TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 20 janvier Salford City 3-2 Swindon Town ESPN+

Tirage au sort, calendrier et résultats du deuxième tour de la FA Cup 2025-26

Le tirage au sort du deuxième tour de la FA Cup 2025-26 a eu lieu le lundi 3 novembre 2025, les matchs devant se disputer entre le 5 et le 8 décembre.

Date Rencontre Chaîne de télévision 5 décembre Salford City 4-0 Leyton Orient TNT Sports 1, discovery+/ ESPN Select 6 décembre Accrington Stanley 2-2 (après prolongation et tirs au but 3-1) Mansfield Town Résumé uniquement 6 Chelmsford City 0-2 Weston-super-Mare Résumé seulement 6 Cheltenham Town 6-2 Buxton Résumé seulement 6 décembre Exeter City 4-0 Wycombe Wanderers Résumé seulement 6 décembre Peterborough 0-1 Barnsley Résumé seulement 6 décembre Fleetwood Town 2-2 (après prolongation et tirs au but 4-2) Luton Town Résumé seulement 6 Grimsby Town 4-0 Wealdstone Résumé seulement 6 Milton Keynes Dons 3-1 Oldham Athletic Résumé seulement 6 Peterborough United 0-1 Barnsley Résumé seulement 6 Port Vale 1-0 Bristol Rovers Résumé seulement 6 décembre Stockport County 0-0 (après prolongation et tirs au but 5-4) Cambridge United Résumé uniquement 6 Swindon Town 4-0 Bolton Wanderers Résumé seulement 6 Wigan Athletic 2-2 (après prolongation et tirs au but 4-3) Barrow Résumé seulement 6 Sutton United 1-2 Shrewsbury Town BBC Two, iPlayer et TNT Sports 2 / ESPN Select 6 décembre Chesterfield 1-2 Doncaster Rovers TNT Sports 1 et discovery+ / ESPN Select 7 décembre Slough Town 1-3 Macclesfield TNT Sports 2 et discovery+ / ESPN Select 7 décembre Boreham Wood 3-0 Newport County BBC Two, iPlayer et TNT Sports 1 / ESPN Select 7 décembre Gateshead 0-2 Walsall TNT Sports 2 et discovery+ / ESPN Select 7 décembre Blackpool 4-1 Carlisle United TNT Sports 1 et discovery+ / ESPN Select 8 décembre Brackley Town 1-3 Burton Albion TNT Sports 1, discovery+ / ESPN Select

Tirage au sort, calendrier et résultats du premier tour de la FA Cup 2025-26

Les matchs du premier tour de la FA Cup 2025-26 se sont déroulés entre le 31 octobre et le 3 novembre 2025. Le tirage au sort a eu lieu le lundi 13 octobre 2025.

Date Rencontre Chaîne de télévision 31 octobre Luton Town 4-3 Forest Green Rovers TNT Sports 1 / ESPN Select 1 Chelmsford City 4-1 Braintree Town TNT Sports 1 & 3 / ESPN Select 1er novembre Weston Super Mare 2-1 (après prolongation) Aldershot Town Résumé uniquement 1er novembre Salford City 1-1 (4-2 aux tirs au but) Lincoln City Résumé seulement 1 Colchester United 2-3 MK Dons Résumé seulement 1 Tranmere Rovers 1-3 Stockport County Résumé seulement 1er novembre Wigan Athletic 1-1 (5-3P) Hemel Hempsted Town Résumé uniquement 1 Newport County 2-2 (4-3P) Gillingham Résumé seulement 1 Cheltenham Town 1-0 Bradford City Résumé seulement 1 Barnsley 3-2 York City Résumé seulement 1 Reading 2-3 (après prolongation) Carlisle United Résumé seulement 1er novembre Bromley 1-2 Bristol Rovers Résumé seulement 1 Peterborough United 1-0 Cardiff City Résumé seulement 1er novembre Oldham Athletic 3-1 Northampton Town Résumé seulement 1er novembre Crewe Alexandra 1-2 Doncaster Rovers Résumé uniquement 1er novembre Stevenage 0-1 Chesterfield Résumé seulement 1er novembre Boreham Wood 3-0 Crawley Town Résumé seulement 1 Sutton United 2-1 AFC Telford United Résumé uniquement 1 Bolton Wanderers 2-1 Huddersfield Town Résumé seulement 1er novembre Spennymoor Town 0-2 Barrow Résumé seulement 1 Wycombe Wanderers 2-0 Plymouth Argyle Résumé seulement 1er novembre FC Halifax Town 0-2 Exeter City Résumé seulement 1 Slough Town 2-1 Altrincham Résumé uniquement 1 Wealdstone 1-0 Southend United Résumé uniquement 1er novembre Rotherham United 1-2 (après prolongation) Swindon Town Résumé seulement 1 Grimsby Town 3-1 Ebbsfleet United Résumé seulement 1 Buxton 2-1 (après prolongation) Chatham Town Résumé uniquement 1 Burton Albion 6-0 St Albans City Résumé seulement 1 Blackpool 1-0 Scunthorpe United Résumé seulement 1er novembre Cambridge United 3-0 Chester Résumé seulement 1er novembre AFC Wimbledon 0-2 Gateshead Résumé seulement 1er novembre Mansfield Town 3-2 Harrogate Town Résumé seulement 1 Macclesfield 6-3 AFC Totton Résumé seulement 1er novembre Fleetwood Town 2-1 Barnet Résumé uniquement 1 Brackley Town 2-2 (4-3P) Notts County BBC Two / TNT Sports 3 / ESPN Select 2 novembre South Shields 1-3 Shrewsbury Town TNT Sports 1 / ESPN Select 2 novembre Eastleigh 0-3 Walsall BBC Two / TNT Sports 2 / ESPN Select 2 novembre Port Vale 5-1 Maldon & Tiptree TNT Sports 1 / ESPN Select 2 novembre Gainsborough Trinity 1-2 (après prolongation) Accrington Stanley TNT Sports 1 / ESPN Select 3 novembre Tamworth 0-1 Leyton Orient TNT Sports 1 / ESPN Select

FA Cup 2025-26 Chaînes TV et diffusions en streaming

Pays Chaîne de télévision Royaume-Uni TNT Sports, discovery+, BBC États-Unis ESPN

Royaume-Uni

TNT Sports, discovery+ et la BBC sont les partenaires de diffusion de la FA Cup au Royaume-Uni pour la saison 2025-2026. TNT Sports diffusera certains matchs des premier et deuxième tours, ainsi que tous les matchs à partir du troisième tour, à l'exception de ceux qui débutent pendant la période d'interdiction de diffusion le samedi à 15 h. La BBC, quant à elle, diffusera 14 matchs en direct, en partage avec TNT Sports. Elle diffusera deux matchs par tour jusqu'aux quarts de finale inclus. Elle diffusera également une demi-finale et la finale.

États-Unis

Aux États-Unis, les matchs de la FA Cup pourront être regardés et diffusés en direct sur ESPN et ses chaînes, y compris ESPN Select.

Dates des tours de la FA Cup 2025-26

Les tours de qualification de la FA Cup se sont déroulés à partir d'août 2025, le premier tour proprement dit débutant fin octobre-début novembre. Quarante-huit équipes de l'EFL - 24 de la League One et 24 de la League Two - entrent en lice à ce stade.

Les équipes de Premier League et de Championship entrent en lice à partir du troisième tour, qui est prévu début janvier 2026. Vous trouverez ci-dessous le calendrier des tours, ainsi que les équipes participantes et le nombre de rencontres.

Tour Date principale Équipes participantes Nombre de matchs Premier tour 1er novembre 2025 24 équipes de Ligue 1 + 24 équipes de Ligue 2 40 Deuxième tour 6 décembre 2025 Aucun 20 Troisième tour 10 janvier 2026 20 équipes de Premier League + 24 équipes de Championship 32 Quatrième tour 14 février 2026 Aucun 16 Cinquième tour 7 mars 2026 Aucun 8 Quarts de finale 4 avril 2026 Aucun 4 Demi-finales 25 avril 2026 Aucun 2 Finale 16 mai 2026 Aucun 1

Quel est le montant des gains pour la FA Cup 2025-26 ?

Le montant des prix pour la FA Cup varie selon les tours, les vainqueurs du premier tour recevant chacun 45 000 £ (60 000 $), tandis que les perdants reçoivent chacun 15 000 £ (20 000 $). Les prix augmentent considérablement au fur et à mesure que les tours avancent, mais les enjeux aussi, les perdants des quatrième et cinquième tours et des quarts de finale ne recevant aucun prix. En tant que match unique, la finale rapporte 2 millions de livres sterling (2,6 millions de dollars) aux vainqueurs, tandis que les finalistes repartent avec 1 million de livres sterling (1,3 million de dollars).

Si une équipe entre dans la compétition au premier tour et remporte la FA Cup, elle accumulera un peu plus de 4 millions de livres sterling (5,3 millions de dollars) de prix. Le montant maximal qu'une équipe de Premier League, entrant au troisième tour, peut accumuler dans la FA Cup est de 3,9 millions de livres sterling (5,2 millions de dollars).