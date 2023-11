"F*ck Ancelotti !" Une légende du Brésil pète un plomb

La légende brésilienne Romario s'est opposée à ce que Carlo Ancelotti devienne le prochain sélectionneur de la Selecao

Le vétéran tacticien italien a longtemps été pressenti pour diriger l'équipe nationale du Brésil, et la rumeur voulait qu'il rejoigne la Selecao au début de l'année.

Au lieu de cela, Ancelotti est resté à la tête du Real Madrid et Fernando Diniz a été engagé pour un an à titre intérimaire, ce qui signifie que l'Italien pourrait encore prendre les rênes en juillet 2024. Cependant, le Brésilien Romario, qui a marqué 55 buts en 71 sélections avec la Selecao et a remporté la Coupe du monde en 1994, s'est fermement opposé à l'arrivée d'Ancelotti à la tête du club.

"Je veux d'abord féliciter Ednaldo [Rodrigues], le président de la CBF, qui a bien choisi Diniz. C'est le meilleur entraîneur que nous ayons", a déclaré Romario au média brésilien O Globo.

"Il [Diniz] n'a pas le temps de faire avec l'équipe nationale ce qu'il fait en club, ce qui est son point fort, l'entraînement, réunir les joueurs, il fait ce qu'il peut. Il a fait match nul et perdu les deux derniers matches, personne ne gagne toujours. Mais je peux dire qu'à mon avis, à mon humble avis, l'équipe nationale brésilienne est entre de bonnes mains avec Diniz. J'emmerde Ancelotti. Je le veux [Diniz] jusqu'à la fin".

Le soutien de Romario intervient alors que l'équipe brésilienne de Diniz n'est plus qualifiée pour la Coupe du Monde de la CONMEBOL depuis sa défaite 2-0 face à l'Uruguay en octobre dernier. Ancelotti, quant à lui, ne s'est pas encore prononcé sur son avenir, alors que son contrat à Santiago Bernabéu se termine à la fin de la saison.