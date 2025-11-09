Eyong snobe le Barça pour Chelsea

L'attaquant camerounais est très courtisé sur le marché européen après des débuts tonitruants avec Levante, suite à son arrivée de Villarreal cet été. Le Real Madrid et le FC Barcelone, deux clubs de Liga, seraient intéressés par Eyong, qui devrait rejoindre Chelsea dès janvier.

Deux clubs de Liga intéressés par Eyong

Eyong a réalisé un excellent début de saison en Liga, avec six buts et trois passes décisives en douze matchs de championnat. En neuf apparitions avec Levante, il a marqué cinq buts, dont un but de consolation lors de la défaite 4-1 face au Real Madrid, leader du championnat, en septembre.

Le Real Madrid, qui domine la Liga après onze journées, fait partie des clubs désireux de recruter le joueur de 22 ans en janvier. Le FC Barcelone, son rival, serait également intéressé par le jeune attaquant. Le FC Barcelone recherche des attaquants potentiels pour remplacer Robert Lewandowski, son numéro 9 vieillissant, et est également pressenti pour un transfert retentissant de Julian Alvarez, la star de l'Atlético Madrid.

Cependant, la concurrence sera rude pour s'attacher les services d'Eyong, le joueur lui-même ayant admis que jouer un jour pour Chelsea serait un rêve. Les Blues ont recruté cet été les attaquants João Pedro et Liam Delap, respectivement en provenance de Brighton et d'Ipswich.

Chelsea, cependant, n'hésite pas à investir massivement sur de jeunes talents prometteurs, qu'ils estiment pouvoir transformer en stars mondiales et revendre à prix d'or.

« Chelsea est l'équipe anglaise que j'ai probablement le plus regardée », a déclaré Eyong. Cette révélation n'a certainement pas échappé à Chelsea, l'attaquant citant les passages respectifs de Didier Drogba et Samuel Eto'o à Stamford Bridge comme une raison de soutenir le club londonien.

Drogba est considéré comme une légende des Blues, ayant contribué aux victoires du club en Premier League, en Ligue des Champions et en FA Cup lors de ses deux passages dans la capitale. Le héros camerounais Eto'o, quant à lui, n'a passé qu'une seule saison au club, mais Eyong souhaite ardemment marcher sur les traces de ce duo légendaire.

« En grandissant, Chelsea était probablement l'équipe anglaise que je regardais le plus, grâce à Drogba, et Eto'o y a également joué pendant un an », a déclaré Eyong à GiveMeSport. « Chelsea a souvent recruté d'incroyables joueurs africains. Il y a tellement de grands clubs en Angleterre, mais quant à [rejoindre] Chelsea, pourquoi pas ? Ce serait un rêve pour moi de jouer pour Chelsea. »