EXPLOSIF : Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec les jeunes

Cristiano Ronaldo s'en est pris aux jeunes joueurs de Manchester United dans la première partie de son interview explosive avec Piers Morgan.

Ronaldo a lancé une attaque cinglante contre les jeunes de Manchester United lors de son entretien explosif avec Morgan sur Talk TV. La star portugaise a été consternée par la vie à Manchester après être devenue un joueur secondaire sous Erik Ten Hag, déclarant qu'il se sentait "trahi" par le club.

"C'est un peu dommage [que les jeunes joueurs ne suivent pas] parce que s'ils ont les meilleurs exemples devant les yeux, et s'ils ne copient pas au moins ce que vous avez fait, pour moi, c'est un peu bizarre, parce que je me souviens quand j'avais 18, 19, 20 ans, je regardais toujours pour voir les meilleurs joueurs comme Van Nistelrooy, Ferdinand, Roy Keane, et Giggs - c'est pourquoi j'ai le succès que j'ai et la longévité.

"Ils ne se soucient pas [de jouer avec moi], certains oui mais la plupart non. Mais pour moi, ce n'est pas surprenant car ils ne vont pas avoir de longévité dans leur carrière. C'est impossible", a-t-il poursuivi.