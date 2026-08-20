Diego Simeone avait surpris pour l’ouverture de la nouvelle saison avec un choix audacieux dans son onze de départ. Grâce à sa titularisation à l’âge exact de 16 ans, huit mois et deux jours, Dominguez, fils d’un Espagnol et d’une Congolaise, est devenu le plus jeune débutant de l’histoire du club. Le défenseur a ainsi dépossédé de ce record Jose Luis Martinez, qui détenait cette marque depuis 1984.

Fait curieux : Dominguez était sur le terrain lors de cette rencontre aux côtés du milieu de terrain Koke, âgé de 34 ans. Lorsque ce dernier avait fait ses débuts avec les Madrilènes, le 19 septembre 2009, Dominguez n’était même pas encore né. Il a vu le jour seulement le 21 décembre 2009. Depuis, Koke a disputé pas moins de 741 matches officiels avec l’Atletico.

Le jeune talent s’est d’ailleurs immédiatement bien intégré lors de la victoire 2-0 des habitants de la capitale et a montré son potentiel durant les 45 premières minutes, sous les yeux de sa famille présente au stade. Dominguez a enregistré 24 ballons touchés et s’est surtout distingué dans la construction du jeu : ses 13 tentatives de passe ont toutes trouvé preneur. En outre, l’adolescent a activement cherché à se projeter vers l’avant avec trois dribbles progressifs.

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Qu’a dit Jorge Dominguez après ses débuts historiques ?

Dans les duels directs, le novice a toutefois encore payé son apprentissage. Dominguez n’a remporté que trois de ses neuf duels et n’a stoppé les attaquants adverses qu’à quatre reprises au prix d’une faute. À la pause, Simeone a remplacé le jeune espoir et apporté davantage d’expérience à la rencontre avec l’entrée de Marcos Llorente.

« Je suis incroyablement heureux et j’ai du mal à le réaliser, tout cela ressemble à un rêve », s’est enthousiasmé Domínguez juste après le coup de sifflet final au sujet de ses débuts historiques. « Je suis extrêmement reconnaissant pour cette chance et j’ai hâte de voir tout ce qui m’attend maintenant. »

Après la pause, la recrue Lee Kang-In (arrivé du Paris Saint-Germain) ainsi qu’Alex Baena ont assuré le succès mérité de l’Atletico.