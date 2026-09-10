Le journaliste italien Alessandro Alciato a apporté plus de précisions sur la suspension disciplinaire de Noa Lang. Le Néerlandais ne figurait pas mercredi soir dans le groupe de Naples pour le duel face à Arsenal (0-1).

« Il s’est comporté de manière inappropriée hier (mardi, NDLR) à l’entraînement », a déclaré le directeur sportif Giovanni Manna dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport avant le match. « Noa a déjà présenté ses excuses et l’affaire est close. Il regardera le match contre Arsenal depuis les tribunes, puis il sera de nouveau disponible. »

Manna a refusé d’entrer dans les détails sur ce qui s’était exactement passé à l’entraînement, mais le journaliste italien Alciato en sait davantage. Sur Amazon Prime, il a expliqué mercredi soir pourquoi Lang avait été suspendu.

« Tout est parti d’une mauvaise passe d’Antonio Vergara lors de l’entraînement d’hier. Lang ne l’a pas du tout bien pris. Il a dit des choses qui n’ont pas plu à l’entraîneur, surtout en raison de la manière dont il les a dites. La situation a même tellement dégénéré qu’Allegri l’a renvoyé de l’entraînement. »

« Mercredi matin, Lang a présenté ses excuses à l’entraîneur, au club et à ses coéquipiers. Mais il fallait envoyer un signal clair et c’est pourquoi il a été écarté du groupe pour ce match. À partir du prochain match, il pourra de nouveau être sélectionné normalement. »

Lang entretenait de très mauvaises relations avec Antonio Conte, le prédécesseur d’Allegri. Selon l’ailier, il n’a pas été bien traité la saison dernière par l’entraîneur, qui a depuis quitté le club. L’ancien joueur du PSV a choisi un prêt à Galatasaray lors de la trêve hivernale. Lang est revenu à Naples cet été, où il n’a pas de place de titulaire.

Naples a démarré de manière dramatique la nouvelle saison de Serie A. Après une victoire contre Genoa (0-2), le club s’est incliné face à Como (1-2) puis contre l’Inter (3-2). Lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, l’équipe d’Allegri a également été dominée par Arsenal mercredi soir. Martin Ødegaard a inscrit l’unique but de la rencontre à un quart d’heure de la fin.