Le derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético, comptant pour la septième journée du championnat d'Espagne, s'est enflammé dès la première mi-temps, la rencontre ayant été le théâtre d'une série de tacles appuyés et de protestations, en plus d'une vaste polémique arbitrale qui a débuté dès les premières minutes et s'est poursuivie jusqu'au coup de sifflet final.

Selon l'ancien arbitre espagnol Iturralde González, l'intervention d'Alex Baena sur Arda Güler après 5 minutes de jeu méritait un carton jaune, le joueur du Real Madrid ayant été fauché par-derrière.

Il a déclaré : « C'est un carton jaune, car il l'a frappé avec son genou par-derrière. Une faute évidente. »

Diego Simeone a protesté contre la réaction de Güler, qui réclamait lui-même un carton, ce qui a valu à l'entraîneur de l'Atlético un avertissement.

La polémique entre Güler et Baena a resurgi à la 18e minute, sans que l'arbitre ne brandisse de carton à l'encontre de l'un ou l'autre des joueurs, tandis qu'Iturralde a souligné que l'usage du genou par Baena était plus dangereux. Il a également critiqué l'avertissement infligé à Simeone, estimant que des joueurs du banc de touche du Real Madrid s'étaient eux aussi levés pour protester.

À la 35e minute, Pubill a reçu un carton jaune après avoir stoppé un contre mené par Kylian Mbappé, avant que les événements ne s'enveniment une minute plus tard, lorsque Jude Bellingham est intervenu sur Cuti Romero, le contact du genou du joueur argentin avec le joueur du Real Madrid provoquant une intervention polémique.

Ortiz Arias a brandi le carton jaune à l'encontre de Bellingham, avant que l'arbitre assistant vidéo Trujillo Suárez ne le convoque pour revoir l'action, l'arbitre revenant alors sur sa décision pour annuler l'avertissement du joueur du Real Madrid et brandir le carton jaune au visage de Romero.

Iturralde a estimé que la décision n'était pas suffisante, affirmant que l'intervention de Romero méritait l'expulsion, et a déclaré : « Il a tenté d'atteindre le ballon, et cela exige un carton rouge. Il a planté son pied avec force et ne l'a pas retiré. »

Les tacles appuyés ne se sont pas arrêtés là, les minutes suivantes ayant été marquées par un contact de Kang-in Lee sur Federico Valverde par-derrière sans sanction, ce qui a de nouveau suscité la protestation d'Iturralde, qui a jugé l'intervention appuyée et susceptible d'avoir causé une blessure grave.

C'est ainsi que la première mi-temps du derby madrilène s'est achevée au milieu d'une série de décisions arbitrales polémiques, après que les interventions violentes et les protestations se sont imposées dans le déroulement du match dès ses premières minutes.