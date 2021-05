EXCLUSIF - Sa saison, l'élimination contre le PSG, Nagelsmann... Gnabry se confie

L'ailier du Bayern Munich a dressé un constat décevant de la saison 2020-2021, tant sur un plan personnel que collectif.

Serge Gnabry estime avoir fait une saison décevante au Bayern Munich, déclarant : "je ne suis pas satisfait de moi". L'ailier offensif avait joué un rôle clé dans la course du Bayern vers un triplé sans précédent en 2019-20 sous Hansi Flick, enregistrant 23 buts et 14 passes décisives en 46 apparitions toutes compétitions confondues.

L'international allemand compte parmi les meilleurs ailiers d'Europe, mais a été moins en vue ces derniers mois, ce qu'il a admis avant le dernier affrontement contre Augsbourg. "Je ne suis pas satisfait de moi. Je voulais améliorer mes statistiques. Malheureusement, il y a eu trop de matchs dans lesquels j'ai raté de très bonnes occasions. Je dois travailler là-dessus", a déclaré Serge Gnabry à Goal et Spox. De plus, le joueur de 25 ans aurait aimé défendre les couronnes de DFB-Pokal et Ligue des champions.

"La plus grande déception a été l'élimination en quart de finale de la LDC"

"Après tous nos succès la saison dernière, j'aurais personnellement aimé remporter à nouveau plus d'un titre, car je veux toujours en faire le plus possible. Le KO du deuxième tour de la Coupe d'Allemagne contre Kiel était particulièrement ennuyeux, cela n'aurait tout simplement pas dû nous arriver, mais la plus grande déception a été l'élimination en quart de finale de la Ligue des champions contre le PSG", a révélé Serge Gnabry, qui avait été forfait face aux Français, au même titre que Robert Lewandowski.





Serge Gnabry a disputé 37 matchs avec le Bayern cette saison et compte 10 buts à son actif. Ce week-end, il disputera son dernier match sous les ordres de l'entraîneur Hansi Flick, qui quittera son poste après avoir conclu un accord pour annuler son contrat de deux ans. Julian Nagelsmann va arriver du RB Leipzig pour le remplacer.

"Julian Nagelsmann est un entraîneur motivé qui se donne toujours à 100%"

Serge Gnabry a travaillé avec Julian Nagelsmann alors qu'il était prêté à Hoffenheim au début de sa carrière au Bayern, et est certain que le technicien de 33 ans est l'homme idéal pour faire avancer les champions d'Allemagne. "Il m'a convaincu d'aller à Hoffenheim au lieu de passer une autre année à Brême. Je me suis très bien développé avec lui. Il est encore très jeune, a un bon dynamisme et attache une grande importance aux petits détails, surtout tactiquement", a souligné l'Allemand.

"Il veut toujours être parfaitement préparé à chaque séance d'entraînement et à chaque analyse de jeu. Nous avons généralement pratiqué les choses que nous n'avions pas bien fait dans le match précédent encore et encore jusqu'à ce que nous ayons fait mieux. Julian Nagelsmann est un entraîneur motivé qui se donne toujours à 100%. Je m'entends très bien avec ça parce que je donne toujours tout aussi. C'est quelqu'un qui améliore ses joueurs. Je suis très heureux de travailler à nouveau avec lui."