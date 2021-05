EXCLUSIF - Lewandowski égale Müller, Makaay lui tire son chapeau

Dans des propos accordés à Goal, l'ancien attaquant du Bayern Munich a dit toute son admiration pour Robert Lewandowski, redoutable cette saison.

Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, Robert Lewandowski aurait sûrement mérité le Ballon d'Or 2020, si celui-ci n'avait pas été annulé en raison de la crise sanitaire. Référence mondiale à son poste, l'attaquant du Bayern Munich est sur un nuage ces derniers mois, et ne cesse de marquer des buts chaque week-end.

Cette saison, il a inscrit 40 buts en Bundesliga, égalant le record détenu par la légende Gerd Müller. Il aura même l'occasion de le dépasser lors du prochain match. Impressionné, Roy Makaay, ancien attaquant du Bayern Munich, ne s'imaginait pas qu'une telle performance soit possible, mais le Polonais est un attaquant jugé de grande classe.

"Pourquoi Lewandowski devrait-il aller ailleurs ?​"

"Même à mon époque, les gens parlaient et écrivaient toujours sur le record de Gerd Müller. Après avoir marqué six buts lors des trois premiers matchs d'une saison, certaines personnes se sont demandées : Makaay battra-t-il le record ? Mais croyez-moi : c'était si difficile de se rapprocher même de ce chiffre", a-t-il confié à Goal.

"Le fait que Lewandowski l'ait maintenant réalisé malgré sa blessure il y a quelques semaines est extraordinaire et me rend très heureux. Ce n'est pas la première fois qu'il prouve à quel point il est un grand joueur. Pour moi, il est le numéro neuf le plus complet et le meilleur au monde", s'est ensuite félicité Roy Makaay, fan de Robert Lewandowski.

D'ailleurs, l'ancien du Bayern estime que l'attaquant n'a aucune raison d'aller voir ailleurs, lui qui a tout pour exceller en Bavière. "Pourquoi Lewandowski devrait-il aller ailleurs ? Il sait ce qu'il retire du FC Bayern. Ce club est toujours l'un des meilleurs favoris pour le titre en Ligue des champions. Et le connaissant, il a toujours soif de succès et veut attaquer à nouveau la saison prochaine avec l'équipe et le nouvel entraîneur", a estimé Roy Makaay, toujours dans des propos exclusifs accordés à Goal.