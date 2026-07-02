Exclusif : Le dossier Mahrez divise l’Al-Ahly

L’avenir de l’international algérien Riyad Mahrez agite à nouveau les couloirs d’Al-Ahly. De récents rebondissements, survenus ces dernières heures, pourraient totalement inverser la tendance, malgré l’activation de la clause de résiliation du joueur.

Tout semblait indiquer que l’aventure de Mahrez avec « Al-Raqi » touchait à sa fin, mais les derniers rebondissements ont ouvert la voie à un scénario inattendu : son maintien au sein de l’équipe.

Selon Khaled Al-Zahrani, journaliste proche du club, des tensions persistent au sujet de l’avenir du capitaine des Verts, la direction étant divisée sur la décision de le laisser partir.

Selon nos informations, la porte n’est pas encore totalement fermée : une nouvelle proposition serait sur la table, prévoyant la signature d’un contrat d’une saison supplémentaire contre un salaire symbolique, afin de le conserver au sein de l’effectif.

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En revanche, Mahrez a clairement exprimé son souhait de poursuivre son parcours avec l’Al-Ahly, rejetant l’idée d’un départ pour le moment. Il a ainsi pris contact avec les plus hautes instances dirigeantes pour discuter des événements de ces derniers jours et trouver une issue garantissant son maintien.

Ces développements surviennent alors que l’avenir du joueur demeure incertain, en attendant l’issue des négociations internes : si certaines voix au sein du club plaident pour son maintien, d’autres estiment que l’étape suivante exige un renouvellement de l’effectif étranger.

La décision finale est attendue dans les prochains jours : prolongation pour l’international algérien ou clôture définitive du dossier et annonce officielle de son départ.