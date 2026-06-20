Exclusif : Donis dévoile les grandes lignes du onze saoudien face à l’Espagne

Le sélectionneur grec Georgios Donis commence à dévoiler son onze de départ pour l’affiche tant attendue face à l’Espagne, dimanche soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Verts, déterminés à bâtir sur le précieux point obtenu face à l’Uruguay lors de la première journée, visent une performance qui les rapprocherait un peu plus du tour suivant.

Selon les médias, le technicien hellène ne compte pas bouleverser le onze de départ qui a tenu tête à l’Uruguay, se disant satisfait de la performance collective et de la discipline tactique affichée lors du dernier acte.

Lors des dernières séances d’entraînement, Nasser Al-Dossari a été testé au milieu de terrain aux côtés d’Abdullah Al-Khaibari et de Mohammed Kano, ce qui suggère un ajustement ciblé pour renforcer l’équilibre face à la puissance offensive espagnole.

Cette décision s’inscrit dans la volonté du staff technique de renforcer la densité au milieu de terrain afin de contrer la domination espagnole sur le ballon.

Selon ces mêmes sources, le onze de départ ne devrait subir qu’une ou deux modifications par rapport à la rencontre précédente, ce qui traduit la volonté de Donis de préserver la cohésion collective affichée face à l’Uruguay.

À noter que, selon certaines sources, deux joueurs de la sélection saoudienne auraient adressé un avertissement à Olmo après une déclaration retentissante.

Le technicien hellène mise avant tout sur la stabilité technique dans ce genre d’affrontements de haut niveau, d’autant plus que la sélection saoudienne a réalisé l’un de ses meilleurs matchs de ces dernières années sur le plan défensif et organisationnel.

Dounis annoncera sa décision finale lors de la réunion technique précédant la rencontre, juste avant que la délégation saoudienne ne se rende au stade Mercedes-Benz, théâtre de l’un des matchs les plus importants de l’histoire des Verts en Coupe du monde.

Composition probable de l'Arabie saoudite face à l'Espagne

Gardien : Mohammed Al-Owais.

Défense : Saoud Abdelhamid, Abdelilah Al-Omari, Hassan Tambakti, Nawaf Bouchel.

Milieu de terrain : Al-Khaibari, Nasser Al-Dossari et Mohammed Kano.

Attaque : Mohammed Abou Al-Shamat, Firas Al-Buraikan et Salem Al-Dossari.