EXCLU - Werner irremplaçable, Simeone le magicien... Entretien avec Julian Nagelsmann (Leipzig)

Dans un entretien pour Goal/DAZN, le coach de Leipzig a donné son avis sur le possible départ de Timo Werner. Un buteur "irremplaçable" selon lui.

Timo Werner (24 ans) semble décidé à relever un nouveau challenge cet été. Après avoir prouvé l'étendue de son talent en , l'attaquant allemand pourrait tenter l'aventure en , où Chelsea aimerait finaliser sa signature rapidement. Des rumeurs commentées par son coach à Leipzig, Julian Nagelsmann, dans un entretien exclusive pour Goal/DAZN.

Le technicien qui aura 33 ans au mois de juillet reconnaît qu'il sera "très compliqué" voire "impossible" pour Leipzig de remplacer Werner s'il venait à quitter le club.

"Vous ne pouvez pas cloner un joueur"

"Ce n'est pas possible [de le remplacer, ndlr]. Vous ne pouvez pas cloner un joueur. Si Timo Werner devait nous quitter, il faudrait le remplacer par quelqu'un capable de marquer 34 buts par saison. C'est la principale problématique, et ça ne peut pas être résolue par un seul joueur. Il est important que nous obtenions la même chose à l'arrivée, et ce sera très compliqué."

Des louanges pour Diego Simeone

"Bien sûr, il y a des entraîneurs dont l'idée de jeu est similaire à la mienne. Mais pour n'en nommer qu'un : Diego Simeone prône un style de jeu similaire depuis des années. Ce n'est pas toujours agréable pour les joueurs et ce n'est pas le plus excitant, mais ils le suivent toujours sans broncher. C'est un cadeau extraordinaire. Je pense que 99% des entraîneurs qui ne joueraient qu'en 4-4-2 à plat, très bas et de cette manière, se seraient crâmés après deux ans. Mais pas lui. Il est comme de la dynamite et il est toujours bien accueilli par son vestiaire. Diego Simeone doit avoir quelque chose qui lui permet de jeter un sort à ses joueurs. C'est extraordinaire."

Florian Grillitsch ( ) : un joueur sous-estimé

"Flo Grillitsch est l'un des meilleurs n°6 de la à mes yeux et il est très peu mis en lumière. Vous lisez rarement quelque chose à son sujet. Il est l'un des joueurs les plus extraordinaires que j'ai formés. Il a encore quelques étapes à passer pour son évolution, il le sait, je le lui ai dit assez souvent. Mais c'est un footballeur exceptionnel et il a une incroyable capacité à adapter le rythme d'une rencontre."

L'interview complète pour Goal/DAZN