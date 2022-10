EXCLU GOAL - Vinicius Junior : "Je suis arrivé à 18 ans, mais je me vois au Real Madrid pour longtemps"

Le Brésilien évoque l'actualité du Real Madrid et ses aspirations personnelles dans une interview exclusive accordée à GOAL.

Vinícius Júnior (São Gonçalo, Rio de Janeiro, 2000) est devenu l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid et du monde. Le Brésilien a fait un énorme bond en avant la saison dernière et a joué un rôle clé dans la victoire du Real Madrid en Liga et en Ligue des champions. En effet, le Carioca a été décisif dans la compétition continentale, marquant le seul but de la finale contre Liverpool.

Ce jeudi, Vinicius a été nommé ambassadeur Pepsi et image visible de la collection Art Of Football de Pepsi. À l'occasion de ce nouvel accomplissement, GOAL a eu l'opportunité d'avoir une conversation exclusive avec le joueur, qui est le meilleur buteur du Real Madrid depuis le début de la saison avec huit buts.

Avez-vous en tête le nombre de buts que vous aimeriez marquer cette saison ?

Les seuls chiffres que je mets dans ma tête sont ceux des titres que je peux gagner, ce que j'essaie de faire c'est de toujours être à mon meilleur niveau pour gagner contre les plus grandes équipes du monde. Le nombre de buts et de passes décisives, bien sûr je veux être toujours bon, toujours comme la saison dernière, mais la chose la plus importante est ce que je génère sur le terrain et que je fasse tout pour aider mon équipe.

Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le duo que vous formez avec Benzema ?

Tout. Karim m'apprend beaucoup chaque jour et je fais tout pour qu'il puisse marquer beaucoup de buts comme la saison dernière. C'est une personne qui m'a beaucoup aidé et j'essaie de l'aider sur le terrain. Après avoir joué avec Cristiano pendant si longtemps, être la star de l'équipe est très important pour lui et je suis heureux de pouvoir l'aider.

Le but que vous avez marqué en finale de la Ligue des champions est-il votre but préféré ?

C'est certainement mon but préféré et le plus important. C'est le but dont j'ai tant rêvé. Marquer en finale de la Ligue des champions était très agréable mais je ne veux pas m'arrêter là, je veux continuer à faire beaucoup de choses et continuer à écrire l'histoire du plus grand club du monde.

Pepsi

Vous voyez-vous gagner le Ballon d'Or ?

Je continue à travailler pour pouvoir continuer à évoluer et faire de grandes choses pour mon équipe, ce qui est le plus important, c'est les titres collectifs. Si nous faisons aussi bien que la saison dernière, les bons joueurs, individuellement, l'emporteront.

Qu'est-ce qui a le plus changé depuis votre arrivée au Real Madrid ?

Beaucoup de choses, avant tout à cause de mon âge. Je suis arrivé quand j'avais 18 ans, je venais de commencer à jouer dans la première équipe au Brésil et venir ici, dans le plus grand club du monde, où il est difficile de jouer, et avec cette base de fans... mais au fil du temps, je me suis amélioré chaque jour et maintenant je suis à mon meilleur niveau et j'espère ne pas m'arrêter ici et continuer à évoluer pour faire de grandes choses.

Où vous voyez-vous dans cinq ans ?

A Madrid. Je suis sûr que je peux continuer à jouer ici pendant longtemps. Moi-même et le reste des jeunes joueurs qui sont avec nous maintenant : Camavinga, Rodrygo, Fede, Tchouaméni, Militao... nous avons une très bonne équipe maintenant et dans trois ou quatre ans, elle sera bien meilleure.

Qu'est-ce qui vous manque le plus au Brésil ?

Je pense à mes amis et à ma famille qui sont là. Je vis avec presque toute ma famille ici et cela me donne beaucoup plus de tranquillité d'esprit. Je vis avec mes frères et sœurs et le Brésil ne me manque pas tant que ça, car je suis ici avec mes amis et ma famille et c'est la chose la plus importante pour moi.

Parlez-nous de votre collaboration avec Pepsi

La vérité est que je suis très heureux d'être le nouvel ambassadeur de Pepsi. Avant, je voyais toujours des Brésiliens comme Ronaldinho et d'autres joueurs faire des choses avec Pepsi et j'ai toujours eu en tête qu'un jour je pourrais le faire à cause de ma façon de vivre et de faire les choses, qui est très similaire à celle de Ronaldinho, qui est l'une de mes idoles. Et je pense que c'est très important pour moi".

Dites-nous en plus sur la collection Pepsi Art of Football

Ronaldinho est l'une de mes idoles quand je grandissais et j'ai toujours vu ses collaborations avec Pepsi, également Beckahm quand il était à Madrid et d'autres joueurs. Je veux toujours être comme ces joueurs et être ici aujourd'hui est très important pour moi, pour mon image et pour être avec une si grande entreprise comme Pepsi.