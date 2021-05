EXCLU GOAL - Messi, Barça, Reyes… Ivan Rakitic se livre

De retour à Séville après six ans au Barça, Rakitic est revenu sur ses années barcelonaises au contact de Messi.

Avec deux défaites et un nul sur les cinq derniers matches, le FC Séville a fait une croix sur le titre de champion d’Espagne après avoir longtemps essayé de tenir le rythme de l’Atlético Madrid, du Real Madrid et du Barça. Quatrièmes, les Sévillans ont encore l’opportunité de finir sur le podium. Il faudra pour ça battre Alavés et espérer que le Barça ait mordu la poussière à Eibar.

La bataille entre Andalous et Catalans est forcément quelque chose de spécial pour Ivan Rakitic. A l’image de Luis Suarez, le milieu croate a été poussé vers la sortie par l’ancien direction du Barça et a trouvé refuge à Séville, une ville qui l’avait accueilli les bras ouverts il y a quelques années et dont il était devenu le capitaine. Un retour plein d’émotion notamment avec la disparition de José Antonio Reyes il y a quelques années et dont Rakitic était très proche.

"La vérité est que c'est incroyable. J'ai parlé avec Munir pour qu'il me laisse le 11 comme lors de mon premier passage mais plus tard ils m'ont dit la possibilité de porter le 10 de José Antonio et c'est incroyable, avoue le Croate à Goal. Je parle beaucoup avec son fils. C'est un gars très formidable, je suis convaincu qu'il me soutient, il me regarde et il est très heureux et fier de son ami."

L'article continue ci-dessous

De fierté, il en a également été question au moment d’évoquer ses six années du côté de Barcelone. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2015 avec notamment un but en finale, Rakitic a connu les belles années mais aussi le déclin du club depuis les départs de Xavi ou encore Iniesta. Mais Ivan Rakitic savoure le fait d’avoir pu évoluer aux côtés de stars comme Lionel Messi.

"Vous voulez toujours profiter et rivaliser avec les meilleurs et si c'est avec les meilleurs, c'est encore mieux. Cela a été six années incroyables, vous apprenez beaucoup de choses. Voir Leo, qui a passé 9 saisons à marquer plus de 30 buts, ressemble à un jeu vidéo. Si vous faites quelque chose comme ça dans le Play, ils vous diront même que vous trompez les gens et que vous avez toutes les astuces."

"Vous devez en profiter tous les jours et rien d'autre. C'est une fierté d'avoir partagé tant d'années avec lui, d'avoir combattu pour tant de titres et d'avoir remporté tant de titres avec lui. Honnêtement, si j'ai pu l’aider ne serait-ce qu'un peu, c'est déjà génial. C'était très spécial de partager un vestiaire avec toutes ces stars de Barcelone."