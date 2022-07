EXCLU GOAL - Liverpool : Une rivalité avec Mohamed Salah suite à son départ ? Sadio Mané répond cash

Le départ d'Anfield du Sénégalais ne changera rien à l'amitié unissant les deux grands joueurs des Reds.

Vainqueur du Ballon d'Or Africain de l'année 2022, Sadio Mané a mis fin aux spéculations concernant une rivalité entre Mohamed Salah et lui, malgré le départ de la superstar sénégalaise de Liverpool cet été. Les deux hommes étaient les deux favoris pour le titre de footballeur africain de l'année et ont dû s'affronter en sélection ce qui aurait pu exacerber leur rivalité.

"Avec Salah, nous avons une bonne relation"

Parti au Bayern Munich pour 35 millions d'euros en juin après avoir informé les Reds de son désir de quitter Anfield au lendemain de la défaite en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, Sadio Mané a assuré que sa relation avec Mohamed Salah n'a rien à voir avec son choix. Les rumeurs d'une rivalité entre les deux joueurs pendant leur séjour sur le bord de la Mersey n'ont cessé de circuler, mais même s'ils seront en concurrence dans des camps différents en Ligue des champions cette saison, Mane insiste sur le fait que les deux restent les meilleurs amis du monde.

"Les gens disent parfois qu'il y a une rivalité entre moi et [Salah], mais vous savez, je ne me vois pas avoir une rivalité avec aucun joueur pour être honnête", a déclaré Mane à GOAL avant la cérémonie de remise des prix de la Confédération africaine à Rabat jeudi. "Nous avons de bonnes relations, nous nous envoyons des textos. Je pense que les médias essaient toujours d'aggraver les choses."

Mané en guerre avec aucun de ses anciens coéquipiers

"Vous savez que je n'ai pas seulement des relations avec un joueur, mais avec tous les joueurs avec lesquels j'ai joué dans le monde", a poursuivi l'ancien ailier de Liverpool. "Vous pouvez demander à qui vous voulez dans le club, ou partout où je vais. J'ai de bonnes relations avec tous les joueurs".

Pendant les six années qu'ils ont passées côte à côte à Anfield, Salah et Mané ont connu un immense succès ensemble, atteignant trois finales de Ligue des champions et remportant la compétition en 2019. Ils ont tous deux eu une influence sur la fin de l'attente de trois décennies de Liverpool pour remporter la Premier League en 2020, les deux joueurs ayant remporté de nombreux honneurs individuels et quatre Souliers d'or combinés au cours de leur carrière en commun en Premier League.

Cependant, il y a eu des indications occasionnelles d'une rivalité sportive entre le duo, Mané ayant notamment affiché sa colère à l'encontre de Salah lors d'un match contre Burnley en août 2019 après avoir apparemment été frustré par la détermination de l'Égyptien devant le but. La relation entre Mané et Salah a connu des hauts et des bas comme toute relation, mais elle a toujours paru de bonne facture.

Plus tôt dans l'année, ils se sont affrontés lors de trois rencontres internationales - ce qui pourrait être un signe des choses à venir s'ils se rencontrent en Ligue des champions cette saison - Mane ayant pris le dessus sur Salah lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations et du double barrage de la Coupe du monde entre le Sénégal et l'Égypte. Malgré tout, le Sénégalais est resté humble et n'a pas voulu afficher sa joie face à son coéquipier chez les Reds. Une belle amitié qui ne demande qu'à continuer.