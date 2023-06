Exclu : Francesco Totti se livre sur José Mourinho

La légende de la Roma, Francesco Totti, a salué José Mourinho comme étant un "grand homme", mais n'exclut pas de briguer son poste à l'avenir.

La légende de la Roma, qui a passé toute sa carrière au Stadio Olimpico, a salué Mourinho après le parcours du club en finale de l'Europa League et sa sixième place en Serie A. Il a été question d'un éventuel départ du club cet été ; le Paris Saint-Germain et le club saoudien Al-Ahli se seraient intéressés à lui, mais il semble désormais presque certain de rester à la Roma.

Totti a déclaré en exclusivité à GOAL lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de Mourinho : "Grand entraîneur, grand homme, il a fait beaucoup. Espérons qu'il puisse continuer comme ça".

Totti a également été interrogé sur la possibilité de devenir l'entraîneur de la Roma à l'avenir et a répondu : "Je n'en sais rien. Est-ce que cela me plairait ? Qui n'aimerait pas rester à la Roma ?".