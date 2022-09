Exclu - David Alaba : "Je rêvais d'une carrière de chanteur"

Le défenseur du Real Madrid s'est confié dans une interview sur son souhait de devenir chanteur, ou encore sa passion pour Galatasaray.

David Alaba a gagné tout ce qu'il y a à gagner avec le FC Bayern Munich et le Real Madrid. Dans une interview accordée à GOAL et SPOX, l'Autrichien de 30 ans donne un aperçu personnel : Alaba parle des performances musicales "folles" de son père, de son rêve d'une carrière de chanteur et de la manière dont il est devenu fan de Galatasaray.

Alaba parle également d'Uli Hoeness et de Florentino Perez, de ses collègues les plus communicatifs, de l'entraîneur Carlo Ancelotti et de Casemiro. Mardi, il débutera la nouvelle saison de Ligue des champions avec le Real à l'extérieur contre le Celtic FC.

Monsieur Alaba, au FC Bayern, vous étiez connu pour votre communication intensive sur le terrain. Dans quelle mesure le faites-vous déjà au Real Madrid ?

David Alaba : Je communique beaucoup sur le terrain depuis le premier jour. Aujourd'hui, cela fait partie de mon jeu. On me demande de le faire, mais c'est aussi une exigence envers moi-même.

Comment cela se passe-t-il avec la langue ?

Alaba : Mes ordres sur le terrain fonctionnent déjà très bien en espagnol. Les premières semaines, j'ai vraiment accéléré en cours de langue. Il était très important pour moi d'apprendre rapidement les bases. Maintenant, je peux bien parler avec mes coéquipiers. Mais pour une interview, mon espagnol n'est probablement pas encore suffisant.

Quel est le joueur avec lequel vous avez travaillé jusqu'à présent, en tant que collègue ou adversaire, qui communique le plus sur le terrain ?

Alaba : Thomas (Müller, ndlr) est en tête. Peut-être que Dante s'en approche encore. Quand je défendais à gauche, il jouait à côté de moi en défense centrale et me guidait très bruyamment. J'ai beaucoup appris de lui.

Qui, à part vous, donne les ordres au Real ?

Alaba : Chez nous, cette tâche est répartie entre plusieurs joueurs : Luka Modric, Karim Benzema et Toni Kroos assument la responsabilité de la communication.

Modric et Kroos ont longtemps formé un trio au milieu du terrain avec Casemiro. Que pensez-vous de son transfert à Manchester United ?

Alaba : Il était dans une situation similaire à la mienne il y a un an. C'est pourquoi nous en avons souvent parlé. Après neuf ans au Real Madrid, il a cherché un nouveau défi. Je lui souhaite de tout cœur le meilleur.

Il y a quelques années, vous avez travaillé avec l'entraîneur Carlo Ancelotti au FC Bayern. Dans quelle mesure a-t-il changé entre-temps ?

Alaba : En tant qu'homme et entraîneur, il est le même qu'à l'époque, il continue à défendre les mêmes valeurs. Son entraînement et sa manière de faire jouer le football ont peut-être un peu changé.

Avec Uli Hoeness et Florentino Perez, il y a de grands hommes d'action dans l'ombre au FC Bayern et au Real Madrid. Dans quelle mesure se ressemblent-ils ?

Alaba : Les deux sont d'énormes personnalités qui vivent pour leur club. Et tous deux veulent être proches de l'équipe. Florentino Perez vient dans le vestiaire après chaque match et parfois même après l'entraînement pour s'entretenir avec nous, les joueurs. Uli Hoeness a fait de même. Pour vous, il est important de savoir comment vont les joueurs.

Quelle était votre relation avec Hoeness ?

Alaba : Je suis arrivé à Munich à l'âge de 16 ans et j'ai eu dès le début une relation très spéciale avec lui. Il me faisait souvent venir dans son bureau pour me donner des conseils ou me poser des exigences. Je me souviens qu'il m'a dit un jour : "Je veux que tu prennes plus de responsabilités sur le terrain et dans le vestiaire". J'ai toujours pu communiquer avec lui de manière très ouverte et honnête. Uli Hoeness m'a beaucoup aidé en tant que personne et en tant que footballeur. Pour moi, il est une grande source d'inspiration.

Comment s'est déroulé le départ de l'été dernier ?

Alaba : Après le dernier match, j'ai fait mes adieux à lui et à Karl-Heinz Rummenigge dans le salon du stade. Après une période aussi longue et fructueuse ensemble, c'était bien sûr très émouvant.

Votre départ du FC Bayern a été accompagné de bruits de couloir, l'autre jour le directeur sportif Hasan Salihamidzic a reconnu des erreurs dans ses relations avec vous. Avez-vous eu des contacts avec lui ces derniers temps ?

Alaba : Non, nous n'avons pas eu de contact maintenant. Entre moi et le FC Bayern, tout est en ordre. Je préfère toujours regarder vers l'avant plutôt que vers l'arrière.

Outre Pini Zahavi, vous êtes également conseillé par votre père George. Comment la période de turbulences avec l'échec de la prolongation de contrat au FC Bayern et le transfert au Real a-t-elle influencé votre relation avec lui ?

Alaba : J'ai une relation très étroite avec mon père. Nous sommes de toute façon en contact tous les jours, mais à l'époque encore plus que d'habitude. Il m'a beaucoup aidé à me libérer l'esprit pour me concentrer sur l'essentiel : le football.

Discutez-vous aussi avec lui de vos performances footballistiques ?

Alaba : Depuis que j'ai 17 ans, il a été présent à chaque match que j'ai joué à domicile. Après chaque match à l'extérieur, il est le premier que j'appelle dans le bus. Ensuite, nous bavardons de mon match et il me donne honnêtement son avis. Le lendemain, il m'envoie toutes sortes de statistiques dont nous discutons ensuite en détail.

Votre père était autrefois musicien, votre sœur Rose May est chanteuse. Quel rôle la musique a-t-elle joué dans votre enfance ?

Alaba : J'ai grandi avec la musique. C'est un élément très important dans ma famille. Quand j'étais enfant, il y avait de la musique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 chez nous. Des CD, des disques. Que ce soit dans l'appartement ou dans la voiture : de la musique, de la musique, de la musique. Et tout le monde chantait avec moi.

Avez-vous envisagé une carrière de chanteur ?

Alaba : J'ai rêvé d'une carrière de chanteur, mais je me suis rendu compte assez rapidement que ce ne serait plutôt pas le cas. Mais tout comme la musique, j'ai aussi aimé le football dès le début.

Vous jouez d'un instrument ?

Alaba : Mes parents ont essayé de me faire jouer du piano et de la guitare. Mais c'est apparemment ma sœur qui a reçu tout le talent familial pour cela.

Pouvez-vous encore jouer des chansons sur ces deux instruments ?

Alaba : Oui, une à la guitare et deux au piano.

Étiez-vous présent aux concerts de votre père quand vous étiez enfant ?

Alaba : Souvent. Parfois en coulisses, parfois sur le côté de la scène, parfois dans le public au premier rang. Les souvenirs sont gravés dans ma mémoire. Son apparition au Donauinselfest à Vienne était très spéciale. Pour moi, c'était fou de voir le nombre de personnes qui regardaient mon père.

Quel genre de musique écoutez-vous aujourd'hui ?

Alaba : La plupart du temps du hip-hop, du R'n'B et de la musique chrétienne de culte.

Qui est le DJ de cabine au Real ? Et qu'est-ce qui passe ?

Alaba : Karim (Benzema, ndlr). Chez lui, on passe toutes sortes de choses.

Avec votre sœur, vous avez ouvert le restaurant DaRose à Vienne. Comment cela s'est-il passé ?

Alaba : Mes parents savaient que je voulais goûter à la gastronomie. A un moment donné, ils m'ont approché avec un concept. Cela m'a beaucoup plu. Nous avons donc décidé ensemble, en famille, d'ouvrir un restaurant. Nous y prenons tous beaucoup de plaisir. Quand je suis à Vienne, le restaurant est mon premier point de chute.

Il y a quelques mois, vous avez rejoint votre club d'origine, l'Austria Wien, en tant que membre de "Viola Investment GmbH - Freunde der Austria". Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ?

Alaba : L'Austria est mon club de cœur. Je suis très reconnaissant envers le club. Il était évident pour moi d'aider dans les moments difficiles. Je suis l'Austria de près : je regarde les matchs et je communique avec les gens là-bas.

Vous imaginez-vous revenir à l'Austria ?

Alaba : Pour moi, c'est encore très loin. Je ne me projette pas si loin dans l'avenir. Je ne sais pas encore ce qui se passera dans quelques années ou après la fin de ma carrière.

Il y a des rumeurs selon lesquelles vous seriez fan du Galatasaray Istanbul : Est-ce vrai ?

Alaba : Oui, j'ai de la sympathie pour Galatasaray. Quand j'étais enfant, je jouais tous les jours dans la cage à Vienne. Là-bas, j'avais beaucoup d'amis turcs. Alors il y a exactement trois options : Galatasaray, Besiktas et Fenerbahce. J'ai opté relativement tôt pour Galatasaray. Pourquoi, je ne m'en souviens plus. Je regardais toujours les derbys d'Istanbul avec mes amis de Gala.